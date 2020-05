Le lac de Monteynard retrouve ses visiteurs et pratiquants du nautisme

Pour tous ceux à la recherche d'un bon bol d'air frais ou les pratiquants de planche à voile, kite surf et autre activité nautique, le lac de Monteynard, près de La Mure est un petit paradis. Il a rouvert aux visiteurs le 16 mai dernier et toutes les activités sur le lac ont également pu reprendre, pour le plus grand bonheur des loueurs de matériel.

Le club de planche à voile du lac a repris son activité. © Radio France - Louise Buyens

Depuis la réouverture du Wind club du lac de Monteynard, jeudi 21 mai, les clients affluent. "On a de la chance, il fait beau, il y a du vent donc on a pas mal de monde par rapport à la même période les années précédentes", se réjouit Maud Gondeau, une employée.

"On a beaucoup de monde" - Maud Gondeau, loueuse de matériel au lac de Monteynard. Copier

La réouverture du site s'est faite à condition que les gestes barrières soient respectés : pas de groupe de plus de dix personnes, il faut rester à plus d'un mètre les uns des autres et il est interdit de se poser et pique-niquer sur la plage et sur les parkings.

Une famille pique-nique sur le parking du lac. © Radio France - Louise Buyens

Des règles qui ne sont pas suivies par Bertrand, Estelle et leurs deux enfants. Ils ont installé une table à côté de leur camping-car garé sur le parking du lac et ils profitent du beau temps pour pique-niquer. "Ça fait du bien de revoir la nature", justifie la maman. "On s’accommode des consignes mais il n'y a personne à moins de 25 mètres", rassure un autre visiteur, installé sur les galets près de l'eau.

Les pêcheurs profitent aussi du lac. © Radio France - Louise Buyens

Dans l'eau aussi les distances sont respectées. Combinaison sur le dos, Lionel, venu de Grenoble, avait hâte de remonter sur sa planche à voile : "Je n'en avais pas fait depuis le mois de septembre donc quand on est passionné, ça manque !", confie le grenoblois.

Lionel, un grenoblois, est ravi de reprendre la planche à voile. © Radio France - Louise Buyens

Le lac de Monteynard, paradis des planchistes. © Radio France - Louise Buyens

Un bon bol d'air qui fait du bien et sans aller trop loin de chez soi. Elise habite à moins de 100 kilomètres du lac de Monteynard, pourtant c'est la première fois qu'elle vient, "je ne serai sûrement pas venue ici sans cette règle des 100 kilomètres mais c'est cool de passer la journée ici et c'est super joli, je pense qu'on reviendra", promet la jeune femme.