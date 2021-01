Le lac de Paladru rendu célèbre par Jean Pierre Bacri et Agnès Jaoui

C'est le sujet de thèse le plus connu en France : ''la vie des chevaliers-paysans de l'an mille au lac de Paladru". Cette tirade extraite du film d'Alain Resnais "on connait la chanson" a mis en lumière ce beau lieu de notre département. On le doit à Jean-Pierre Bacri qui vient de mourir à 69 ans des suites d'un cancer, et à son "âme sœur" Agnès Jaoui qui signaient les dialogues du film.

Nous vous proposons de revoir cette scène hilarante du film sorti en 1997.

L'année suivant, en 1998, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri étaient venus sur les bords du lac en Isère et la mairie de Charavines avait remis la médaille d'honneur de la ville au comédien.