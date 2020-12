Le lac de Vassivière fête ses 70 ans : retour sur l'histoire de ce barrage EDF devenu joyau touristique

Construit dans l'après-guerre par EDF, le lac de Vassivière est né il y a tout juste 70 ans, en engloutissant une poignée de petits villages. Il est désormais l'un des plus grands lacs artificiels de France, atout majeur du "tourisme vert" en Creuse et dans le Limousin.

Devenu le joyau touristique de la Creuse, emblème du "tourisme vert" dans le Limousin au point qu'on le surnomme le "petit Canada", le lac de Vassivière fête ses soixante-dix ans cette année.

Dès 1966, un syndicat mixte est créé pour regrouper les communes riveraines afin de commencer un développement et un aménagement du lac. Qui est alors situé "au milieu de nulle part, explique Laurence Puissant, de l'Office de Tourisme de Royère-de-Vassivière. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas de route, pas de réseau d'assainissement, c'était très précurseur d'envisager d'en faire un lac touristique."

Dans les années 70, les premiers adeptes de ce qui ne s'appelle pas encore le tourisme vert posent leurs bagages au bord du lac. Ski nautique, pédalo, plage, les activités nautiques se développent. Et aujourd'hui, les 11 hôtels construits autour du plan d'eau enregistrent chaque année plus de 700 000 nuitées. Le défi est relevé avec brio. "On avait pas de culture touristique en Limousin à l'époque, raconte Laurence Puissant. C'était bien vu dès le départ, et maintenant on a un site qui correspond vraiment aux tendances d'aujourd'hui."

Tourisme et énergie, une cohabitation nécessaire

Le pari touristique est gagné, et pendant ce temps-là, les 100 millions de mètres cubes du lac de Vassivière continuent d'alimenter la centrale hydroélectrique de Peyrat-le-Château, dans la Haute-Vienne voisine. De quoi produire suffisamment d'électricité pour une ville de la taille de Brive-la-Gaillarde. Une cohabitation qui a un coût. "Par exemple, nous privilégions l'activité touristique l'été, pour qu'il y ait de l'activité, précise Didier Casse, directeur adjoint d'EDF Hydro Centre-Ouest. Donc nous limitons la baisse du niveau d'eau l'été. S'il n'y avait pas cette contrainte on l'exploiterait différemment, et le niveau serait un peu plus variable."

Energie, tourisme, économie locale, le lac de Vassivière est un poumon de l'activité dans le Limousin.. Et à 70 ans il n'est pas prêt de prendre sa retraite.