Le lac du Bourget fait rêver de plus en plus de touristes français l'été

Et vous, quelle sera votre destination pour les vacances cet été ? Les Français aiment partir...en France ! La montagne les attire de plus en plus. À Aix-les-Bains en Savoie, les touristes peuvent profiter du lac du Bourget et de la montagne.

Savoie, France

Quitter les embouteillages et partir en vacances...

Près de sept Français sur dix s'offrent ce plaisir cet été selon un sondage Ipsos pour le journal Le Parisien- Aujourd'hui en France. Plus de la moitié d'entre eux choisissent la France comme destination pour les vacances. Le territoire Rhône-Alpes fait partie du top 10.

Classement des destinations préférées des Français :

Côte d'Azur Bretagne Corse

"La Méditerranée, c'est affreux !" - Danielle, une touriste normande venue profiter du calme de la montagne savoyarde

Entre le lac et la montagne. Des touristes normands prennent le large pour une balade sur le Lac du Bourget #Savoie#aixlesbains#Vacances#Francepic.twitter.com/RTIPoqJyz4 — Sarah Gilmant (@SGilmant) June 4, 2019

Les Français aiment prendre de la hauteur !

À Aix-les-Bains en Savoie, plus de 185.000 touristes ont pu profiter du lac du Bourget et des montagnes en 2018. Les plus friands sont les Français."C'est effectivement notre clientèle principale et elle est de plus en plus grande." , confirme Héloïse Metral de l'office du tourisme d'Aix-les-Bains-Riviera des Alpes, "Ces touristes viennent beaucoup de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi de la région Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur."

Le groupe de touristes normands se pressent pour embarquer © Radio France - Sarah Gilmant

"Le lac bleu parfois vert, le reflet de la chaîne de Belledonne encore enneigée, on a un paysage exceptionnel, c'est à tomber !" Olivia Jauffret loue des bateaux au petit port du lac du Bourget. Cette savoyarde manquerait-elle d'objectivité ?

"La Savoie est une très belle région, et puis _l'air de la montagne, ça repose_" , savoure Véronique venue du Havre. Elle fait partie d'un groupe de cinquante Normands qui va séjourner une semaine en Savoie pour ce mois de juin.

"Il y a beaucoup de choses à voir en France. Pas besoin d'aller loin !" - Marithé, touriste normande un poil chauvine

Ces touristes français se préparent ce mardi à une demi-journée en bateau sur le lac à la découverte de l'abbaye d'Hautecombe et du canal du Haut-Rhône. "C'est le rêve", conclut Marianne.

On ne dira pas le contraire.