Le Lac du Der est prêt à retrouver son activité normale

Depuis le 2 juin, les activités sont à nouveau autorisées sur et autour du lac sans aucune restriction. Même s'il faudra bien sûr respecter les gestes barrière et les règles sanitaires pour l'activité de restauration.

Les activités du Lac du Der sont à nouveau accessibles pour le public depuis le mardi 2 juin, jour du début de la 2e phase du déconfinement. Mais c'est bien ce week-end que le public est attendu en nombre, notamment au Casino qui lui aussi a pu reprendre son activité. "On est en retour totalement normal. Même si nous étions en zone rouge jusqu'au 2 juin, nous avions eu quelques dérogations pour les ventes à emporter" explique le directeur de l'Office du Tourisme du Lac du Der Champagne, Olivier Jest. "Puis le week-end dernier, pour tout ce qui concerne parc accrobranche, mini golf ou location de bateaux électriques ce qui a permis de voir que tout ce qui a été mis en place s'est révélé parfait et on a pu remonter en charge tout doucement sans aucun problème."

"La seule chose que l'on demande au public est de respecter les gestes sanitaire, comme partout, mais tout à rouvert normalement" à ajouté Olivier Jest.