Le Langonnais Matthieu Meusnier promis à un grand avenir de Chef

Un futur cuisinier girondin est sous le feu des projecteurs, ce lundi. Matthieu Meusnier, un apprenti qui travaille dans un restaurant étoilé d'Agen, est en demi-finale du concours de Meilleur apprenti de France et elle a lieu ce lundi à 7h du matin. Mais ce lundi soir, vers 18h40, il sera également à la télévision car le jeune langonnais de 19 ans a participé à la nouvelle saison de l'émission Objectif Top Chef, présentée par Philippe Etchebest sur M6.

Matthieu Meusnier a déjà travaillé dans deux restaurants étoilés girondins, d'abord pour Thomas L'Hérisson à l'Auberge Saint-Jean et ensuite chez Darroze à Langon. Il pense forcément au titre de Meilleur apprenti de France mais il ne limite pas ses ambitions : "Mon rêve serait d'être Meilleur ouvrier de France mais il reste beaucoup de chemin. On voit des chefs triplement étoilés qui n'y arrivent jamais alors je sais que c'est un travail de longue haleine."

Matthieu Meusnier. © Radio France - Yvan Plantey

Son chef, Eric Mariottat, voit le labeur que mène depuis plus d'un an ce "garçon motivé, plein de fougue et d'amour pour son métier. C'est une fougue sympathique qu'il a en lui car on sent qu'il aime ce qu'il fait !", remarque-t-il. L'intéressé reconnaît qu'il déborde d'énergie et qu'il devrait apprendre "à se canaliser un peu. Je suis un peu un fou furieux et j'ai tendance à vouloir faire trop de choses."

Eric Mariottat voit en lui un futur chef, "son avenir est tracé", ajoute-t-il. Et ce n'est pas le seul à l'avoir remarqué, car le chef Philippe Etchebest lui aurait même proposé d'être commis de cuisine dans son restaurant bordelais.