Le Liberté se transforme pour accueillir l'Open de Rennes

Richard Gasquet est déjà en train de s'entraîner sur le cour central tandis que les perceuses et visseuses sont toujours de sortie. L'Open de Rennes débute ce lundi 13 septembre et le défi logistique pour transformer la salle de spectacle du Liberté en cour de tennis ont été nombreux. "Réaliser un tel montage en seulement douze jours c'est un exploit de nos équipes", s'enthousiasme Matthieu Blesteau, directeur de l'Open de Rennes.

Pour la deuxième année consécutive le cour central s'installe en centre-ville de Rennes, au Liberté. Ce montage a nécessité des mois de préparation pour espérer le boucler dans les temps, et "chaque année on a l'impression qu'on va être en retard, et chaque année on y arrive", s'amuse le directeur du tournoi.

Richard Gasquet conquis

Sur l'esplanade Charles-de-Gaule s'étend le village du tournoi ATP Challenger. "Cette année le défi c'était agrandir le village grand public, le village partenaire, sortir le restaurant sur l'esplanade ... On a voulu améliorer plein de choses." De quoi accompagner le changement de dimension du tournoi. "Je pense qu'on a encore passé un cap cette année. Sur le plateau sportif, bien entendu, mais aussi dans la transformation du Liberté. Je pense que les gens vont être surpris", assure Matthieu Blesteau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De quoi séduire les joueurs arrivés le plus tôt, comme Richard Gasquet. Le Français, tête de série numéro un, reconnaît que tout ça a rendu le Challenger de Rennes attractif. "Je sais qu'il y a une belle salle ici, un beau central et du monde", explique l'ancien joueur du top 10 mondial.Bien sûr le principal argument reste le calendrier, mais Richard Gasquet n'oublie pas "que Rennes est une belle ville", pas désagréable pour passer une semaine de tournoi.