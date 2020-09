La Rochelle : "Les Rebelles ordinaires" élu libraire de l'année

C'est un libraire rochelais, "Les Rebelles ordinaires", implanté depuis trois ans rue des Sureaux à La Rochelle, qui vient de décrocher mardi soir le prix du libraire de l'Année. Il s'agit d'un prix organisé par Livres Hebdo, le magazine des professionnels du livre. Le jury, présidé par Bernard Pivot, avait sélectionné cinq librairies de France et c'est finalement "Les rebelles ordinaires", une toute récente librairie située à deux pas du marché centrale de la ville, qui l'a emporté. Le magazine Livres Hebdo salue sur son site internet un endroit "joyeux et solidaire" et qui porte "une réflexion sur la société contemporaine".

Le libraire de l'année Guillaume Bourain et sa compagne - Guillaume Bourain

"Convivialité et accueil"

C'est Guillaume Bourain un homme qui a exercé de nombreux métiers (ancien assistant d’édition, ancien journaliste, ancien responsable événementiel, ancien barman de nuit ou ancien enseignant d’arts martiaux) qui a ouvert cette nouvelle librairie en 2017. IL en parle comme "d'un lieu social, un lieu d'accès à la culture pour tous, et un lieu d'échanges". Ici les maîtres mots sont "convivialité et accueil" souligne Guillaume Bourain, très fier d'avoir déjà fidélisé en l'espace de trois ans quelques 3000 clients. Des clients qui se sont même proposés spontanément pour participer aux travaux qui sont en cours depuis septembre dernier, se réjouit le libraire. Il s'agit de mettre aux normes "covid " le salon de lecture. Car la principale originalité des "Rebelles ordinaires", c'est qu'on peut se poser à l'étage pour lire un ouvrage sans rien payer.

Un lieu plus grand que nous - Guillaume Bourain

L'autre marque de fabrique des lieux c'est que Guillaume Bourain y organise deux à trois fois par semaine des événements comme des rencontres avec les auteurs, des dédicaces des conférences, des débats ou des ateliers. "Le pari était osé" avoue le libraire qui explique avoir choisi un créneau de"livres alternatifs" qui n'est pas en concurrence avec les autres librairies rochelaises. Guillaume Bourain qui se félicite d'être très soutenu par ses clients "c'est vraiment une communauté" dit-il avant de conclure : "C'est un lieu qui est plus grand que nous."