Le Lille Piano(s) Festival a bien lieu... sur internet

C’est un rendez-vous qui attire chaque année 15 000 spectateurs à Lille, et dans les environs : le Lille Piano(s) Festival a lieu les 12, 13 et 14 juin 2020. Organisé par l’Orchestre national de Lille (ONL), il se tiendra bien cette année, malgré la crise sanitaire. Mais sans public, et sur internet.

19 concerts sont proposés -classique, jazz, électro, jeune public-, en partie autour du 250e anniversaire de Beethoven. Ils seront filmés et diffusés en direct sur la chaîne Youtube et la page Facebook de l’ONL.

Un des premiers festivals à reprendre après le confinement

Créé en 2004 par Jean-Claude Casadesus, le Lille Piano(s) Festival attire toujours un public très large, au-delà des habitués de l’orchestre. Pour le directeur musical de l’ONL Alexandre Bloch, dont c'est la première édition cette année, il était hors de question de l’annuler : "on est l'un des premiers festivals de France à reprendre. C'est la marque de fabrique de l'orchestre d'être pionnier dans les formes de concerts. Ce festival numérique est très important pour nous".

ECOUTEZ : Alexandre Bloch, directeur musical de l'Orchestre national de Lille Copier

Concerts depuis les Etats-Unis

La plupart des concerts auront lieu au Nouveau siècle à Lille, ils seront filmés, diffusés en live. Et comme l’autre marque de fabrique du festival, c’est d’accueillir des artistes du monde entier, des vidéos seront tournées depuis New York, Philadelphie, Amsterdam et Bruxelles.

Programmation prestigieuse

Parmi les têtes d'affiche du festival cette année : Alexandre Kantorow, premier prix du concours international Tchaïkovski, Jonas Vitaud, qui interprétera l'intégrale des sonates pour piano et violoncelle de Beethoven, Jonathan Biss, autre grand spécialiste de Beethoven, Jean-François Zygel, pour trois rendez-vous d'improvisation.

Retour d'une partie de l'ONL sur scène

Ce sera aussi le grand retour d’une partie des musiciens de l’Orchestre national de Lille sur la scène du Nouveau siècle, uniquement avec les instruments à cordes. Avec le pianiste David Kadouch, ils seront une vingtaine à interpréter le troisième concerto pour piano de Beethoven.

Pour respecter les gestes barrières, ils seront éloignés d’au moins un mètre cinquante, et le chef Alexandre Bloch sera derrière de grandes vitres en plexiglas, pour ne pas avoir à porter de masque : "je transmets beaucoup d'émotions par le visage. Si je me masque une partie du visage, je me prive d'une partie de mes outils. C'est comme si on disait à un violoniste de jouer sans son archet".

ECOUTEZ : le Lille Piano Festival en digital, comment ça marche ? Copier

Retrouvez le programme complet du Lille Piano(s) Festival 2020 ICI.

Vivez le festival avec France Bleu Nord

Pour la fête de la musique, le 21 juin, France Bleu Nord diffusera une partie des concerts du Lille Piano Festival.