Le Lillois Sofiane Pamart devient le premier pianiste soliste à jouer à l'Accor Arena de Paris

Grand Corps Malade, Selah Sue, SCH, Vald, ou encore le regretté Arno... Tout le monde s'arrache Sofiane Pamart. Le Lillois de 32 ans s'apprête à devenir le premier pianiste soliste à jouer sur la scène de l'Accor Arena (ancien Bercy) à Paris. Le concert est complet ce jeudi soir, la jauge de la salle peut atteindre les 20.000 personnes.

De Chopin au jazz, en passant par le rap

Avant de figurer dans le top 10 en musique classique sur les plateformes d'écoute dans le monde, Sofiane Pamart a commencé dans un groupe de rap à Lille, Rapsodie . "C'est atypique pour un groupe de rap d'avoir un pianiste, qui plus est du Conservatoire, qui plus est médaillé d'or à 17 ans ! Il y avait un côté inédit de marier les textes avec la musique classique, ce qui nous aidait à faire passer des messages", explique Paranoyan, le chanteur qui a lancé depuis un projet en solo, après la séparation du groupe en 2017.

"On sentait qu'il y avait quelque chose, on y a cru dès le début", ajoute Paranoyan, qui se souvient de tournées en Ukraine et en Palestine. "Un jour je reçois un sms, alors qu'on avait prévu un cours, il me disait qu'il était bloqué au festival de Cannes", s'amuse Philippe Canesse, qui a enseigné le piano à Sofiane Pamart au Conservatoire de Lille. Alors le professeur s'accroche, lui fait jouer du Chopin comme du jazz. "J'ai discerné chez lui un intérêt pour l'improvisation mais, en parallèle, on a fait beaucoup d'intervention dans les écoles primaires, pour jouer avec les enfants".

Rendre la musique classique accessible

Sofiane Pamart ne chante pas mais son jeu au piano suffit pour remplir les salles, notamment le Sébastopol à Lille et plusieurs Olympia. La recette de ce succès consiste à rendre accessible la musique classique. "Je suis convaincu que sa musique ne sera pas éphémère car il a développé des qualités d'écriture des harmonies : ses musiques sont simples, pour toucher le plus grand nombre mais c'est admirable d'alchimie! Ça va créer des envies de se mettre au piano chez plein d'enfants..." se réjouit Philippe Canesse.

Trois ans après avoir sorti ses premiers titres, Sofiane Pamart s'est lancé dans une tournée des Zenith qui fera un détour chez lui, à Lille, le 7 décembre, et il reste des places. "C'est quelque chose de tout à fait nouveau et exceptionnel pour un pianiste soliste. Il n'y a pas de clôture dans la tête de Sofiane, donc si un jour il est possible de jouer sur Mars, il le fera, et à mon avis il y pense déjà... !" lance Eric Henon, qui lui a également enseigné le piano au Conservatoire de Lille. Ce jeudi soir, Sofiane Pamart sera accompagné, comme depuis le début, de sa sœur, Lina, au violon.

