Le Lillois Sofiane Pamart, pianiste préféré des rappeurs français

Un artiste lillois est en train de se faire un nom dans le rap français. Sofiane Pamart est un virtuose du piano, et à 28 ans il collabore avec les plus grands noms du moment.

Lille, France

C'est l'histoire d'un pianiste qui magnifie les paroles des rappeurs français. Sofiane Pamart a grandi à Hellemmes, dans la métropole lilloise. Mais aujourd'hui il voyage entre Paris, Bruxelles, Séoul, Genève, La Havane, pour jouer aux côtés des rappeurs en vogue. Il est à la fois artiste et homme d'affaires. Et il mène d'ailleurs très bien sa barque puisque l'été dernier il a signé avec le grand label Universal Music. Portrait.

Le Lillois est tombé dans la musique quand il était tout petit. D'abord en pianotant tout seul chez lui, il arrivait à reproduire à l'oreille les mélodies qu'il entendait. A 7 ans il est entré au Conservatoire de Lille pour prendre des leçons de piano. C'est là qu'il construit sa future carrière musicale. Il en sort à 23 ans en décrochant la Médaille d'or du Conservatoire. Il a donc suivi un enseignement très classique, mais Sofiane a toujours navigué entre deux mondes. C'est, certes, un pianiste brillant et il aime jouer du Chopin, du Ravel ou du Debussy, mais il a aussi grandi en écoutant du rap, comme tout son groupe de copains. Et cette dualité c'est justement ce qui fait sa force. "J'ai toujours été plus ému par les artistes qui ont besoin de raconter des choses, plutôt que par la technique ou la virtuosité."

Du classique au rap, il n'y a qu'un pas pour le pianiste Sofiane Pamart Copier

Il collabore avec les plus grands noms du rap français

Après le Conservatoire, c'est avec son groupe de copains lillois qu'il lance sa carrière musicale. Ils s'appellent Rapsodie. Un rappeur, un bassiste, un percussionniste, et au piano : Sofiane. Avec Rapsodie, ils enchaînent les projets, partent jouer en Palestine, ils gagnent des tremplins sur la scène musicale de la région. Et, logiquement, Sofiane se fait remarquer par un manager et entame sa carrière solo. Il devient le pianiste préféré des rappeurs français. Celui que tout le monde veut avoir sur l'un de ses titres.

Psy4 de la rime, Médine, Gaël Faye, Grand Corps Malade, mais aussi Selah Sue, etc. La liste est longue. Celle des scènes prestigieuses sur lesquelles il se produit aussi. L'Olympia, le Zénith de Lille, celui de Paris, la Cigale, le Bataclan, ou le Cirque Royal à Bruxelles. La carrière de Sofiane s'envole, et le musicien devient aussi influenceur. Très suivi sur les réseaux sociaux, il travaille énormément sur son image. Il prend des photos aux quatre coins du monde, soigne sa tenue, sa coupe de cheveux, et ses clips sont de vrais films tant les images sont belles. Sofiane est donc clairement passé dans la cour des grands. Notamment en collaborant avec le rappeur Scylla, avec qui il enregistre un album en duo : Pleine Lune.

La famille de Sofiane suit son parcours depuis ses débuts. Son frère et sa sœur sont d'ailleurs aussi passés par le Conservatoire.

"Les parents ne le disent pas devant toi, mais si tu surprends une conversation tu vois à quel point ils sont fiers" Copier

Premier album solo

Pas de date exacte encore, mais Sofiane sortira son premier album solo en fin d'année. Intitulé Douze planètes, c'est le voyage autour du monde du virtuose lillois. Et pour l'instant deux destinations ont déjà été diffusées : Séoul et La Havane.