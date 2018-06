Limousin, France

La Nouvelle-Aquitaine est devenue la première destination touristique des Français en 2017, devant l'Occitanie et Auvergne-Rhône Alpes. Une première dont se réjouit le directeur du comité régional du tourisme. Il note aussi la forte progression du côté des touristes étrangers, notamment en Limousin. Pourquoi ? Michel Durrieu a répondu à 8h15 aux 3 questions de Nathalie Col.

+ 12% d'étrangers à l'aéroport de Limoges !

"Le tourisme du littoral augmente, mais celui de l'intérieur augmente de façon plus importante !", note le directeur du CRT, et le Limousin connaît de forte progression sur les touristes étrangers : +4,5% dans les campings, + 10% dans l'hôtellerie. Un chiffre significatif : l'aéroport de Limoges-Bellegarde a vu passer 12% d'étrangers en plus en 2017. Sans doute l'effet de la nouvelle ligne de British Airways vers Gatwick, mais pas seulement, estime Michel Durrieu : "c'est lié aussi à une nouvelle offre hôtelière qui monte en gamme, et à la promotion qui est faite".

Michel Durrieu, directeur du CRT. - ©Comité régional du tourisme Nouvelle Aquitaine.

"Le Limousin est maintenant dans la tendance régionale et nationale", estime le patron du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, une tendance qui pousse les vacanciers vers la campagne. Et c'est ce que mettent en valeur les affiches placardées cette année dans les métro parisien. "On vante Limoges comme capitale de la porcelaine, mais aussi comme porte d'entrée sur la nature", explique Michel Durrieu. L'affichage est ensuite relayé et expliqué sur les réseaux sociaux.

Le coup de pouce des sites type "Airbnb"

Pour lui, ce qui amène des visiteurs étrangers, c'est le développement de l'hébergement dit collaboratif (les plateformes de type Airbnb), "car les sites sont en plus de 40 langues, et là, on arrive à donner envie aux gens de venir, parce que c'est dans leur langue et avec des belles photos". Et puis authenticité. Un voyage de presse, avec des gens de New-York, a été récemment organisé, avec passage dans des sites asses confidentiels, comme la maison Suzanne Valadon à Bessines-sur-Gartempe. "Il ne faut pas avoir peur de montrer aux journalistes et aux tour-opérateurs des lieux en dehors des sentiers battus, des petits villages", estime Michel Durrieu.