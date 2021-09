Le lit d'Henri IV de nouveau visible au château de Foix

Idée de visite pour les Journées Européennes du Patrimoine : le lit "dit" d'Henri IV qui était en restauration, avant d'être installé à l'entrée du château de Foix, est de nouveau visible. Après plusieurs mois de soins, sur le bois et les tissus, il attend les visiteurs dans une pièce dédiée.

C’est au château de Pailhès, situé au nord de Foix, que l'on a pu apercevoir pour la première fois le lit d'Henri IV. La famille de Villemur-Pailhès, qui entretenait des relations privilégiées avec le comte de Foix, Henri IV, avait fait aménager une chambre pour le roi. Le lit, datant du 17e siècle, y a été conservé jusqu'en 1990.

Classé au titre des monuments historiques en 1965, le lit a été acquis en 1991 par le Conseil général de l’Ariège pour son Musée départemental. D'importantes restaurations avaient déjà été réalisées sur les textiles entre 1994 et 1999, mais les plus importantes ont eu lieu ces 3 dernières années.

Avant d'être installé dans son nouveau lieu d'exposition : le Palais des Gouverneurs, le lit "dit" d'Henri IV a dû être restauré. Depuis 2018, les bois et les tissus ont été retravaillés, pour un montant total de 64.000 euros. Il est désormais visible depuis vendredi 10 septembre.

La courtepointe, autrement dit couverture de lit, a été restaurée en 450 heures de travail. © Radio France - Léa Dubost

Un plus pour le château

Henri IV a-t-il vraiment dormi dans ce lit ? Il y a très peu de chances. De nombreuses hypothèses alimentent le mythe encore aujourd'hui.

"Au final, par le dépouillement de la comptabilité de la cour d'Henri IV, on sait qu'il n'est vraisemblablement jamais venu jusqu'à Pailhès et n'a donc jamais dormi dans ce lit. Mais il s'agit quand même d'un lit royal, qui date de la période d'Henri IV", explique Catherine Saint-Martin, responsable du service patrimoine au Conseil départemental de l'Ariège.

Il s'agit cependant d'un lit magnifique, très bien conservé, qui apporte un vrai plus pour la visite du château de Foix, comme le rappelle Fabien Guichou, conseiller départemental en charge de la commission culture et patrimoine : "ce qui est sûr, c'est que ce lit était destiné à Henri IV. Alors oui, la restauration c'est un investissement, mais aujourd'hui, mener une politique de conservation du patrimoine, c'est aussi important que de faire du marketing. L'Ariège a des choses à montrer, et pas que des pierres, ce lit raconte une histoire de notre territoire".