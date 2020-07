Le littoral, atout touristique majeur du Languedoc-Roussillon

Le tourisme en Occitanie, c'est 30 millions de visiteurs par an. Qui dépensent 16 milliards d'euros. C'est aussi près de 100.000 emplois. On comprend mieux pourquoi la saison qui vient d'être lancée est cruciale. Pourtant, elle ne pourra pas être comme les autres à cause de la crise sanitaire et même s'il est trop tôt pour avoir des données précises, Vincent Garel, le président du Comité régional du tourisme (CRT), dispose déjà des tendances. "Les choses se mettent en place assez lentement mais on a quelques espoirs sur le mois d'août où il semblerait que les réservations repartent à la hausse. Pour les hôteliers, c'est un moment difficile, les réservations sont encore assez peu nombreuses. Par contre, l'hôtellerie de plein air, le camping, les gîtes... etc, devraient retrouver des chiffres peut être à la baisse par rapport à une année normale, mais qui seront quand même beaucoup moins difficiles que ce qu'on aurait pu attendre lorsqu'on était au milieu de la crise. Et on a bien sûr de grands espoirs pour l'arrière saison."

94% du chiffre d'affaire perdus sur la première quinzaine de mai

Au plus fort de la crise, 84% des professionnels d'Occitanie ont été contraints de fermer temporairement ou totalement. Le CRT estime que les pertes s'élèvent à 1 milliard d'euros sur la période de février à mai. Alors, ce sont les plages qui pourraient bien sauver les meubles : 220 km de côte méditerranéenne en Languedoc-Roussillon. "Un littoral qui s'étend du magnifique village de Collioure (Pyrénées-Orientales) jusqu'au Grau-du-Roi (Gard)". Une étude récente BVA pour les "Entreprises du voyage" conforte l'attractivité des plages : pour 54% des personnes interrogées, le littoral sera leur destination.

20% des réservations de juillet annulées ou reportées

D'après le CRT, 1 Français sur 2 envisage de partir en vacances cet été. C'est 20 points de moins que d'habitude. Il y a bien sûr des raisons financières mais pas seulement : il y aussi le critère sanitaire qui joue et les gens se posent des questions. "Un : « est-ce que vous êtes ouvert ? » et deux : « comment ça se passe ? » L’accès à la piscine, le port du masque, le gel hydro alcoolique... des choses comme ça. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme sont prêts à accueillir les touristes en toute sécurité sur l'ensemble de la région".