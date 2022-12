Le Live France Bleu Cotentin : Soufflant Manchot

C'est au travers d'un concert capté le 18 novembre dernier à L'autre Bar (Cherbourg-en-Cotentin) que France Bleu Cotentin vous fait découvrir la musique de Soufflant Manchot.

Au programme, guitare, harmonica, chant et percussions pour un répertoire de chansons folk bigarrées, en anglais ou français. Philippe Géhanne nous emmène entre pays Cajun, Appalaches et Irlande pour une virée folk colorée et énergique.

Découvrez l'univers musical de Soufflant Manchot, accompagné pour l'occasion de Xavier Marie au banjo et aux choeurs !

Soufflant Manchot - L'autre Bar 18/11/2022 © Radio France - David Durand

Soufflant Manchot au micro d'Emmanuel Gouache

La suite très prochainement ...

Vidéos

Photos

