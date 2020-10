Le Livre à Metz : une édition 2020 héroïque

Le festival littéraire du Livre à Metz, qui devait avoir lieu à l'origine en avril, a été reporté au week-end des 7 et 8 novembre, avec tout de même 40 rencontres, débats et spectacles qui sont bel et bien maintenus !

Une fois n'est pas coutume en ces temps difficiles, l'événement n'est pas annulé : le festival littéraire du Livre à Metz, qui devait avoir lieu à l'origine en avril, a été reporté au week-end des 7 et 8 novembre, avec tout de même 40 rencontres, débats et spectacles sur un thème fort à propos, "Héroïques", qui sont bel et bien maintenus, grâce à un gros travail des organisateurs et des partenaires sur les conditions sanitaires.

Cela se passe notamment à l'Arsenal, et dans les médiathèques de l'agglomération, tout est gratuit, mais il faut s'inscrire au préalable. Vous retrouvez le programme complet et le formulaire d'inscription sur le site du Livre à Metz.

Temps forts

A noter cette année, les invités d'honneur sont notamment l'auteure Lydie Salvayre et le journaliste Eric Fottorino, dont la participation se fera en visioconférence, le 7 novembre à 20h30 à l'Arsenal. A ne pas manquer non plus, une conférence sur les humanitaires, avec notamment des membres de Médecins sans frontières, le même jour et au même endroit, à 11h30ou encore la lecture par le comédien Denis Lavant du prix Le Livre à Metz, Zébu Boy, premier roman d'Aurélie Champagne, le dimanche 8 novembre à partir de 17h30.

Mais il y en a aussi pour les petits, puisque les médiathèques de Metz proposent des ateliers sur le thème des héros, pour les enfants et même pour les bébés. Enfin, vous pourrez découvrir des reportages sonores en immersion à la prison de Metz Queuleu, réalisés par la journaliste Fanny Bleichner avec des détenus et leurs enseignants, sur leur quotidien carcéral. Rendez vous le 7 novembre, à 17h30 à l'Arsenal, ou la semaine du 2 novembre, puisqu'ils seront également diffusés sur France Bleu Lorraine.