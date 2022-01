"Le livre est devenu essentiel depuis la crise du Covid", Joël Hafkin, directeur de la Boîte à Livres à Tours

A l'occasion de la sixième édition de la nuit de la lecture partout en France jusqu'à dimanche, nous allons tenter de voir pourquoi le livre se porte aussi bien en France. Pourquoi de plus en plus de Français se plongent dans la lecture depuis la crise sanitaire.

Selon le syndicat national de l'édition, les ventes de livres l'an dernier en France ont augmenté de 20% par rapport à 2020. Pas de quoi surprendre Joël Hafkin, le directeur de la librairie La Boîte à Livres, rue Nationale à Tours. " Evidemment le Covid a entraîné des mesures et des habitudes "de rester chez soi", du coup la lecture est devenue plus importante. Une cliente me disait encore hier, je ne sors de chez moi que pour acheter à manger et acheter des livres. Le livre c'est une évasion et il devient encore plus essentiel depuis cette crise sanitaire."

Le pass culture rapproche les jeunes de la lecture

Le pass culture, c'est un chèque de 300 euros versé à tous les jeunes de plus de 18 ans pour s'offrir sur deux ans des prestations culturelles. Il vient d'être élargi aux adolescents en collège avec un montant dix fois moins important.

"L'an dernier, ils se précipitaient tous au rayon Manga. Chez nous, ce rayon a explosé de façon hallucinante. Puis à partir de septembre, ça s'est un peu diversifié vers des livres de littérature, de cours scolaires aussi. Ce pass culture a permis d'instaurer une sorte de lien entre eux et la librairie. Ils viennent nous voir plus souvent".

Programme "jeunes en librairie"

Ce programme vient de démarrer depuis le mois de janvier. Nous libraires, nous allons rencontrer la classe directement au collège pour leur expliquer notre métier et le fonctionnement d'une librairie. Et ensuite, ce sont eux qui vont venir dans notre librairie."

Pour la nuit de la lecture, la Boîte à Livres, rue Nationale à Tours, vous donne rendez-vous ce samedi soir à 19h30 pour assister à une lecture de la comédienne Hélène Alexandridis. Elle lira l'œuvre de Lydie Salvayre "Rêver Debout".