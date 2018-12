Le livre fait-il encore recette? Une jeune librairie indépendante dijonnaise y croit

Dijon, France

Vendredi dernier à Dijon, 90.000 livres étaient vendus aux enchères. Les ouvrages avaient été imprimés pour les éditions de l'Armançon, une maison d'édition régionale basée à Précy-sous-Thil, qui avait été placée en liquidation judiciaire en juin dernier, après 30 ans d'activité. Est-ce à dire que le livre ne fait plus recette ? Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Exemple avec la librairie "La fleur qui pousse à l'intérieur", place des Cordeliers à Dijon.

On fait une librairie à notre goût et à notre image

Fondée par Clémence Roquefort et Julien Tardif, un jeune couple de Parisiens, il y a deux ans, la boutique a su trouver sa place auprès des lecteurs. Tout en déballant un arrivage de livres, Clémence Roquefort revendique son statut de libraire indépendante : « comme on est indépendants, on choisit chaque livre, soit des livres qu’on a lus et aimés, soit des livres qu’on a envie de lire et de faire découvrir. On fait vraiment une librairie à notre goût et à notre image, et j’ai l’impression que ça plaît pas mal aux gens, donc c’est chouette ».

La fin de l’année est une période faste, et les clients sont nombreux à pousser la porte de la librairie. Annie est venue sans idée préconçue pour choisir des livres pour ses petits-enfants, mais elle compte sur les bons conseils des gérants : « pour Noël j’ai tenu à venir ici plutôt que dans un grand magasin où j’ai l’impression qu’on vend des livres au kilo, alors que là, le libraire connaît l’auteur et le livre ». Julien Tardif constate que toutes les générations sont férues de livres : « dans notre librairie, vraiment toutes les générations se côtoient, depuis la prime jeunesse jusqu’aux retraités ».

Un service qu'on ne trouve pas sur internet

Marie-Claude fait justement la jonction entre les générations. Elle fait partie d’un atelier-contes de l’OPAD, association des seniors dijonnais. Elle va lire des contes dans les écoles et elle est venue acheter un lot de livres. « Éventuellement, je regarde sur internet, mais je viens acheter ici ». Ce qui lui plaît aussi, c’est la possibilité de feuilleter ses livres devant une boisson chaude, dans l’espace salon de thé aménagé dans la librairie.

Christine entre dans la boutique, munie d’un sac à dos en prévision de la commande qu’elle est venue chercher. Elle s’occupe de la bibliothèque de Norges, et préfère s’adresser à une librairie plutôt qu’à un site internet, « pour faire fonctionner une librairie indépendante, parce que je pense que c’est important. On vient dans un magasin, on choisit les livres, on les touche, on discute avec le libraire, il y a un service qu’on ne trouve pas sur internet de toute façon ».

Toujours beaucoup d'achats

Le livre numérique parviendra-t-il un jour à détrôner le bon vieil ouvrage imprimé ? Julien Tardif n’y croit pas, surtout dit-il, quand on voit l’amour des gens pour le livre papier, pour l’objet lui-même. Les Français lisent-ils de moins en moins ? Non, et c’est même tout le contraire si l’on en croit une étude Ipsos réalisée en 2017 auprès de 1000 personnes à la demande du Centre national du livre, 91% des personnes sondées se disaient lectrices, dont 30% déclaraient lire plus de quinze livres par an. En hausse de 8% par rapport à l’année 2015.

Julien Tardif confirme que beaucoup de gens achètent des livres : « à mon avis, le commerce est vraiment florissant, sachant qu’à Noël, c’est encore le premier cadeau offert ».