Le livre sur la place de Nancy 2021 en dix questions

1 - Quelle jauge pour le chapiteau de la place de la carrière ?

La jauge passe de 2700 en 2019 à 2000 visiteurs en 2021 avec davantage d’ouvertures et d’entrées ce qui permet de multiplier les différentes files d’attente pour accéder au chapiteau. La circulation devrait y être plus fluide.

2- L’affiche du livre sur la place où l’on voit une femme en petite culotte a-t-elle choquée ?

En tout cas l’affiche d’Enki Bilal fait réagir et il y a eu un débat en mairie pour valider la proposition de l’auteur de bande dessinée et président d’honneur. La discussion a été rapide et aujourd’hui l’affiche très bleue et européenne semble « plaire » assure l’adjoint à la culture, Bertrand Masson.

3 - Combien d’auteurs sur trois jours ?

500 auteurs nationaux et régionaux sont annoncés et selon la commissaire générale, Marie-Madeleine Rigopoulos, il y avait une vraie demande pour retrouver le public de la part des écrivains qui sont « demandeurs de contacts humains, de rencontres et d’échanges ».

4 - Peut-on rentrer sans passe sanitaire ?

Non, le QR code sera exigé à l’entrée du périmètre vigipirate, en fait pour rentrer sur la place, et le port du masque sera exigé en intérieur. Par ailleurs, le centre de vaccination sans rendez-vous de la mairie sera ouvert le vendredi, le samedi mais aussi le dimanche pour inciter les visiteurs à se faire vacciner.

5 - Faut-il réserver les rencontres, forums ou lectures sur internet comme l’an passé ?

Non, le principe est de nouveau l’accès libre avec file d’attente en extérieur pour les moments les plus prisés, sauf pour l’accès à l’Opéra, place Stanislas, qui se fera sur réservation par internet, l’ensemble des manifestations restant d’un accès gratuit.

6 - Quelles sont les stars du livre sur la place 2021 ?

Vous pourrez voir et entendre Guillaume Gallienne, Nikos Aliagas, Enki Bilal (le président de la 43ème édition), Éric-Emmanuel Schmitt, Tahar Ben Jelloun, Philippe Torreton, Sorj Chalandon, David Diop, Claudie Gallay, Louis-Philippe Dalembert Pierre Assouline, , Françoise Chandernagor, Camille Laurens, Philippe Claudel, Didier Decoin, Delphine de Vigan, Marie Darrieussecq, Marc Dugain, Cécile Coulon, Charlélie Couture, Catherine Cusset, Jean-Christophe Grangé, Charline Vanheonacker… Des personnalités et quelques 500 écrivains dont une partie d’auteurs régionaux.

7 - Les libraires sont-ils impatients ?

Oui, car si les libraires ont repris leur activité en clic & collect lors du deuxième confinement, ça ne représentait que 15% de leur chiffre d'affaire habituel. Et dans une ville universitaire et de service, Astride Canada, présidente de l'association de libraires "Lire à Nancy" estime que le salon va relancer l'activité sur plusieurs mois avec des libraires qui ont ressenti les effets négatifs "du télétravail et du confinement des étudiants".

8 - Ca commence dès le vendredi 9 septembre 2021 ?

Oui avec une inauguration à midi et un salon qui s’ouvre aux scolaires (20 auteurs vont rencontrer 70 classes) et en avant-première, Bernard Werber dès jeudi soir et l’émission de France Inter par Jupiter avec Charline et ses humoristes se déroulera en direct de l’opéra, jeudi, de 17h à 18h (billeterie gratuite en ligne ou au guichet de l’Opéra).

9 - Doit-on réserver pour les tables rondes et entretiens ?

Non, à part les rendez-vous prévus à l’opéra, aucune réservation en ligne n'est nécessaire et les files d’attente se feront à l’extérieur avec présentation du passe sanitaire. Comme chaque année, des journalistes et animateurs de France Bleu animeront des entretiens.

10 - Pourquoi la Grèce en invité d’honneur ?

Les organisateurs ont voulu donner une dimension internationale à l’évènement qui réunit chaque année plus de 100 000 personnes et le fait que la commissaire générale, Marie-Madeleine Rigopoulos, parle grecque a dû aider à faire venir des auteurs grecs qui seront systématiquement en entretien avec des auteurs français.

