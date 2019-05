Le Loiret veut attirer plus de touristes avec son opération "la route de la rose"

En recensant une quinzaine de sites touristiques, des restaurants et des hôtels, le Loiret lance le label "La route de la rose". Objectif : attirer plus de visiteurs, notamment étrangers.

Loiret

Le Loiret voit la vie en rose ! Le département lance son label "La route de la rose" pour réunir une quinzaine de sites touristiques, mais aussi des restaurants et des hôtels autour d'un point commun : les roses.

L'objectif est bien évidemment touristique, pour attirer de nouveaux visiteurs, notamment étrangers. Frédéric Néraud est le président de Tourisme Loiret : "On souhaite faire de la route de la rose, le produit phare du Loiret en matière de développement touristique. On attend de ce projet qu'il irrigue plusieurs territoires et qu'il permette de faire connaitre des sites d'excellences et des sites trop méconnus." Il poursuit : "Bien évidemment, on veut susciter des retombées économiques. Le Loiret, contrairement à d'autres départements est composé de territoires distincts et n'a pas forcément une identité touristique. La rose est présente dans de nombreux territoires et dans toute l'histoire du Loiret."

Un site internet pour recenser les lieux à voir

Sur cette quinzaine de sites, ce sera aux visiteurs de choisir ce qu'ils voudront voir, il n'est pas nécessaire de suivre un itinéraire précis. Pour les aider à choisir, un site internet recensera toutes les informations nécessaires. Pour Aude de Quatrebarbes, adjointe à la mairie d'Orléans en charge du domaine public, cette opération est une évidence : "Il y a une véritable histoire de la rose dans le département. On a des pépiniéristes, on a des producteurs, on a des jardins privés, des jardins publics, un conservatoire... on a tout ! Il suffisait de faire un fil rouge, une route pour relier tous ces éléments !"

"Depuis quelques temps, la rose c'est un peu moins sympa, un peu kitsch"

Sauf que ce patrimoine est en danger, depuis trente ans, le Loiret compte dix fois moins de producteurs. Davy Masson, le directeur de Tourisme Loiret, a de grands espoirs : "Aujourd'hui, il faut faire entrer la rose dans le 21ème siècle. Depuis quelques temps, la rose c'est un peu moins sympa, un peu kitsch. Comment faire pour redynamiser la rose ? Pour dire que c'est cool ? C'est un peu l'opération de la dernière chance, si on échoue, je serai inquiet."

Une campagne publicitaire

La route de la rose a un budget de 79 000€ cette année, ce sera sensiblement la même chose les années suivantes, et l'objectif est très clair détaille Frédéric Néraud : "Le Loiret est une destination de courts séjours, et nous souhaitons que les séjours s'allongent. Nous voulons que les sites de la route de la rose voient leur fréquentation augmenter." Officiellement, il n'y a pas d'objectif chiffré. Mais pour attirer le plus de curieux possible, une campagne de publicité est prévue au printemps prochain à Paris. Un spot vidéo sera diffusé sur une quarantaine d'écrans dans des gares et parcs.