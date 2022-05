Le longe-côte a le vent en poupe ! Que l'on soit au plus chaud de l'été, ou en au printemps, munis d'une petite combinaison, de plus en plus en plus de marseillais se jettent à l'eau. La Fédération de longe-côte confirme une forte augmentation de ses adhérents ces derniers mois.

Le longe-côte fait de plus en plus d'adeptes sur les plages marseillaises

Plusieurs matinées par semaine, de plus en plus de Marseillais se mettent au longe-côte.

Même au printemps, de plus en plus de marseillais se laissent tenter par la marche aquatique le long des plages de la ville. Aux plages du Prado ou à la Côte Bleue, munis d'une petite combinaison, ils se jettent à l'eau entre amis ou au sein d'associations sportives.

Sur la plage de La Pointe Rouge, le soleil brille : on se croirait presque en été. L'eau, en revanche, est à 19 degrés ! Mais ce n'est pas ce qui fait reculer Sabine, 56 ans. Elle a de l'eau à mi-hauteur, en combinaison, elle courre dans la mer : " On fait ça dans la bonne humeur, on discute, on ne sent pas du tout le froid." Pour l'accompagner, Françoise, une retraitée venue s'installer à Marseille. Elle vient de se mettre au longe-côte : " On est dehors, au soleil la plus part du temps, et puis on rencontre des gens sympathique."

Au magasin d'équipement subaquatique, Doc Plongé, la co-gérante Claudine Uriarte a bien remarqué cette nouvelle passion des marseillais pour la mer : "On est en rupture de stock ! On ressent ce besoin nouveau et le covid a vraiment poussé cette impression." Il n'y a pas besoin de bouteille de plongé ou de certificat médical : une combinaison et le tour et joué !

La Fédération de longe-côte compte de plus en plus d'adhérents et de plus en plus de petits groupes ou associations se créent ou s'agrandissent comme l'ASPTT de la pointe rouge, Excursionnistes Marseille ou encore Longe Côte Marseille IAW.