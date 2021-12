Le loto du patrimoine apporte plus de 150 000 € à l'abbaye de la Lucerne près de Granville

Une "très belle surprise" pour L'abbaye de la Lucerne, près de Granville. Le monument du XIIe siècle va toucher 151 000 € de la part de la Fondation du patrimoine pour mener à bien ses projets de restauration. Les aides aux sites retenus pour le quatrième loto du patrimoine ont été dévoilées ce lundi 20 décembre. Près de 19 millions d'euros au total, répartis entre les 100 sites départementaux de cette édition.

Une bonne nouvelle pour l'abbaye de la Lucerne et son gros chantier de toiture, explique Virginie Parmentier-Thébault, la responsable administrative et culturelle de la fondation de la l'Abbaye de la Lucerne :

dIl s'agit de la restauration des toits des deux bras du transept, Sud et Nor, et la couverture du chevet. La dernière fois, c'était en 1825. Nous cherchions un projet de financement depuis 2010.