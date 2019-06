Le loto du patrimoine au chevet du parc du moulin d'Andé

Le parc du moulin d'Andé, dans l'Eure, fait partie des 121 sites en France retenus par la Fondation du patrimoine et Stéphane Bern pour la deuxième édition du loto du patrimoine. Connu comme un haut lieu du cinéma en France, le moulin l'est beaucoup moins pour son parc de rocailles.

Votre mission, si vous l'acceptez, est de sauvegarder le parc du moulin d'Andé, car Suzanne Lipinska, sa propriétaire l'avoue dans un grand éclat de rire, il n'est pas très bien entretenu, faute de moyens. C'est donc une technique unique dans l'Eure que la Fondation du patrimoine a décidé de mettre en avant avec la deuxième édition du loto du patrimoine : la rocaille qui imite la nature, avec des rochers, des arbres ou des branches. Le parc de rocailles débute au bout de l'allée de lauriers palmes qui borde la Seine avec La Poterie, qui a servi d'ateliers pour les potiers dans les années soixante.

La Poterie avec son escalier en rocaille qui permet d'accéder au toit-terrasse © Radio France - Laurent Philippot

Très en vogue au XVIIe siècle, la technique de la rocaille connaît un nouveau souffle en 1824 avec l'invention du ciment Portland par Joseph Aspdin, un mélange de chaux et d'argile dont la couleur rappelle la pierre de l'île britannique. Le mélange est ensuite pulvérisé, calciné et broyé avant utilisation.

Détail de la balustrade en rocaille de La Poterie à Andé © Radio France - Laurent Philippot

Il faut ensuite prendre les escaliers avec les balustrades en faux bois (il y en a 300 mètres linéaires dans tout le parc) pour découvrir tout le talent des 200 artisans italiens qui auraient travaillé à la création du parc en 1908 et 1915.

Jusqu'à un million d'euros pour restaurer le parc

Suzanne Lipinska a trouvé l'artisan qui maîtrise la technique du rusticage. Il lui a fourni deux devis : de 121.000 euros "pour empêcher que le parc se dégrade plus rapidement" et jusqu'à un million d'euros pour restaurer le parc à l'identique et lui redonner son aspect originel.

Si vous avez la moindre fissure, l'eau s'infiltre, et l'armature en fer rouille" - Suzanne Lipinska

Le loto du patrimoine permettrait de restaurer les balustrades qui subissent les outrages du temps © Radio France - Laurent Philippot

Un mariage subtil de vraie et de fausse nature

En se promenant dans le parc du moulin, il est parfois difficile de déceler le faux du vrai. "Il y a notamment un chêne qui est tout près du petit kiosque, son écorce mange la balustrade et c'est impossible à l’œil nu de voir ce qui est l'écorce de l'arbre et ce qui est le ciment, les couleurs sont les mêmes !" s'étonne Suzanne Lipinska.

Le pont qui surplombe la Seine, à proximité du kiosque de la terrasse © Radio France - Laurent Philippot

Cinq sites retenus en Normandie

Franck Riester, le ministre de la Culture a dévoilé le 11 juin dernier les 103 nouveaux projets départementaux qui complètent la liste des 18 sites nationaux déjà retenus. Il y en a cinq en Normandie. En plus du parc du moulin d'Andé, on y trouve l’église Sainte-Marie-Madeleine à Douvrend (Seine-Maritime), la Maison Bleue de Da Costa à Dives-sur-Mer (Calvados), le manoir de Courboyer à Perche-en-Nocé (Orne) et l’église Saint-Loup à Saint-Loup (Manche).

Le tirage au sort aura lieu le 14 juillet © Radio France - Laurent Philippot

Une grille de loto coûte trois euros. Le tirage au sort du Super loto mission patrimoine aura lieu le 14 juillet. Le moulin d'Andé et Stéphane Bern comptent sur vous !