Le loto du Patrimoine au secours du Château du Tournel en Lozère

Le château du Tournel cherche près de 800 000 euros pour sa restauration. Le maire de Mont Lozère et Goulet est l'invité de France Bleu Gard Lozère ce jeudi matin, à 8h20

Nîmes, France

Le château du Tournel va bénéficier d'une partie de la recette du loto du 14 juillet dernier, mais aussi des nouveaux jeux à gratter que l'on peut acheter depuis lundi.

Le château date du XIIe siècle reçoit chaque année encore de très nombreux visiteurs ; il a appartenu aux barons du Gévaudan. Et son principal intérêt historique, c'est qu'il n'a jamais été remanié, reconstruit, ou agrandi. En revanche, il nécessite de gros travaux de rénovation

Il a été retenu pour faire partie des bénéficiaires du loto du patrimoine. Au total, il s'agit d'un projet estimé entre 700 et 800 000 euros. L'Etat et le département financent le projet à hauteur de 400 000 euros, soit un peu plus de la moitié.

Pour rassembler l'argent nécessaire, une souscription a également été lancée, avec la "Fondation du Patrimoine"