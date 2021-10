Le Loup et le Lion, le nouveau film de Gilles de Maistre au cinéma ce mercredi 13 octobre

Il y a trois ans, Gilles de Maistre présentait au cinéma Mia et le lion blanc, un film tourné en Afrique du Sud. Le voici de retour avec un lion - et un loup cette fois - avec pour toile de fond les magnifiques espaces sauvages du Canada. A découvrir en salles dès ce mercredi 13 octobre

Un film familial qui raconte une incroyable histoire d'amitié

Gilles de Maistre, le réalisateur, était l'invité d'Arnold Derek dans Accès direct pour présenter son film, ses deux années de travail et son regard sur la nature et ses habitants.

Je pars du principe qu’on doit faire de l’écologie positive, on doit montrer de belles choses pour avoir envie de les protéger. [...] Le monde est beau, protégeons-le et découvrons ce monde à travers le cinéma

Le Loup et le lion - Mai juin Productions - Galatée Films - Wematin Productions - Studiocanal - M6 Films - Emmanuel Guionet

L'histoire

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Un film de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick