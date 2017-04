Le Louvre installe à Avignon une Vénus de Botticelli

Le musée du Louvre installe à Avignon pour une exposition permanente la Vénus aux trois puttis de Botticelli. Une salle du musée du Petit Palais sera consacrée à l'artiste italien du XVe siècle. Depuis 1976, le musée accueille un dépôt du Louvre de 321 tableaux italiens du Moyen Âge et Renaissance.

Une nouvelle Venus de Sandro Botticelli est exposée au musée du Petit Palais à Avignon. Cette Vénus aux trois puttis - aussi appelée Vénus aux trois amours - est un dépôt permanent du musée du Louvre. L'œuvre profane mesure 219 cm sur 89 cm. Cette Vénus a été peinte dans le dernier quart du XVe siècle sur des planches de peupliers.

Dominique Vingtain, la conservatrice du musée du Petit Palais explique que "ce tableau n'était pas destiné à orner une église mais la chambre à coucher d'une riche demeure, probablement une chambre à coucher, peut-être au dessus du lit ou d'une armoire". Le président directeur du musée du Louvre, Jean Luc Martinez, précise que "ce tableau avec ses trois amours était un hymne à la fécondité des femmes aristocratiques".

Une œuvre d'art profane pour orner la chambre à coucher d'une riche demeure

Depuis 1976, le musée du Petit Palais accueille un dépôt exceptionnel du musée du Louvre : 321 tableaux italiens du Moyen Âge et de la Renaissance constituent le seul ensemble cohérent de cette période. Une salle du musée du Petit Palais est consacrée à l'atelier de Botticelli. Dans cette salle numéro 10, le tableau profane de la Vénus aux trois puttis fera face à une œuvre sacrée, une Vierge et l'Enfant. Les visiteurs pourront embrasser les visions de la femme et du monde de Sandro Botticelli.

Un triptyque enfin reconstitué pour la première fois à Avignon

Une Annonciation de Giovanni di Tommasino Crivelli avait été mise en dépôt dès 1976 à Avignon par le Louvre. Il manquait les deux volets latéraux de ce panneau central, propriétés de collections privées. La générosité de la famille Sarti a permis d'acquérir en 2007 un panneau de Saint François, puis en 2016 le panneau Saint Jean-Baptiste. Le triptyque avait été démantelé probablement en 1810. Ce triptyque est reconstitué pour la première fois à Avignon au musée du Petit Palais.

La visite est gratuite des musées d'Avignon (Petit Palais, Calvet, Lapidaire, Roure, Requien) pour les Avignonnais jusqu'au 17 avril.