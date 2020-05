Le musée du Louvre-Lens rouvre le 3 juin

Le Louvre-Lens annonce sa réouverture au public le 3 juin après plus de deux mois de fermeture.

C'est l'un des musées phares de la région. Le Louvre-Lens, dans le bassin minier, annonce sa réouverture le 3 juin après avoir fermé ses portes pendant la crise sanitaire. Un parcours balisé et à sens unique sera mis en place.

200 visiteurs maximum dans la Galerie du temps

"Avec les équipes, nous sommes impatients d'accueillir nos premiers visiteurs", se réjouit par communiqué la directrice du Louvre-Lens, Marie Lavandier. Après quasiment trois mois de fermeture, le musée rouvre au public le 3 juin dans des conditions sanitaires strictes. Les visiteurs devront notamment suivre un parcours balisé à sens unique.

Le musée du Louvre-Lens instaure un parcours balisé à sens unique. - Louvre-Lens (capture d'écran)

La réouverture se fera en deux temps. D'abord, le public pourra visiter le Parc et la Galerie du temps. À partir du 10 juin, le musée ouvrira l'exposition Soleils noir. L'accès sera gratuit pendant le mois et il ne sera pas nécessaires de réserver sa visite au préalable. Les dispositions prises pour la réouverture s'appliqueront jusqu'au 30 juin inclus et évolueront en fonction de la situation sanitaire.

Pour respecter les règles de distanciation physique, seules 200 personnes pourront se trouver en même temps dans la Galerie du temps et la jauge sera limitée à 110 visiteurs dans l'exposition Soleils noirs. La gestion des flux sera effectuée par un comptage en continu et en temps réel.

Le public sera invité à se laver les mains régulièrement. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée du musée. Le port du masque est fortement recommandé et les petits groupes seront autorisés dans la limite de cinq personnes maximum.