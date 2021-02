Le Luna Park d'Avignon annulé, les forains dans l'attente de faire tourner leurs manèges

Pas de manèges sur les allées de l'Oulle à Avignon cette année. Le Luna Park qui devait avoir lieu du 15 février au 15 mars est annulé en raison de la crise sanitaire. Cette fête foraine draine chaque année près de 30.000 personnes sur un mois et accueille environ 90 forains.

"Le plus dur, c'est l'absence de perspective pour les 1500 forains du département" - Michel Rabbat, vice-président du syndicat national des forains

C'est un nouveau coup dur pour la profession, privée de foires et de fêtes foraines depuis plusieurs mois. Cette année, Luna Park à Avignon devait souffler ses 22 bougies. "Heureusement, nous n'avions pas commencé à faire les installations électriques pour sécuriser les lieux, mais c'est un crève-coeur, d'autant plus qu'en ce moment, nous ne roulons pas sur l'or", raconte Michel Rabbat, le responsable de Luna Park.

Après la fin de Luna Park le 15 mars, il devait faire la foire de Grenoble qui est un grand rendez-vous pour les forains. Annulée elle aussi, Michel Rabbat n'a aucun rendez-vous jusqu'au printemps. "Le plus dur, c'est l'absence de perspective pour les 1500 forains du département", explique celui qui est aussi vice président du syndicat national des forains.

70% de pertes de chiffre d'affaires

Le co-responsable du Luna Park, Jean Bruno, n'a pas pu mettre en route ses auto-tamponneuses depuis le mois d'octobre. Il a perdu 70% de son chiffre d'affaires en un an. "J'ai 62 ans, je n'ai jamais vécu ça. On a bien fait quelques réparations et entretiens de nos structures, mais maintenant on tourne en rond."

Jean Bruno s'inquiète pour les plus jeunes comme son fils : "il a repris l'affaire de ma sœur, donc normalement il savait où il allait, quelles recettes il pouvait faire, mais avec la crise, il se retrouve avec un crédit et pas de rentrée d'argent".

Au-dela de leur situations financières, c'est l'ambiance qui manque à ces deux forains. "C'est toute notre vie, nous sommes des monteurs de plaisir", raconte en souriant Michel Rabbat. "J'ai hâte de retrouver nos clients, de voir leur sourire chaque année, c'est magique", ajoute Jean Bruno.