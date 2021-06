Le Lys Noir navigue cet été, entre Vannes, Arradon, Houat, Hoëdic et Belle-Île

Avec sa belle coque noire, le voilier, qui a passé 50 ans dans le Cotentin, prend ses quartiers d’été dans le Golfe du Morbihan et sur les îles.

Le Lys Noir arrive dans l'avant-port de Vannes ce samedi 26 juin, quai Éric Tabarly. Son nouveau propriétaire est un breton, Yoann Pageaud qui, symbole fort, remplace l'inscription Granville par Vannes

Le voilier, qui était basé depuis plus de 50 ans dans le port du Cotentin, a maintenant Vannes comme port d’attache. Durant tout l’été, il naviguera au départ d’Arradon, dans le Golfe du Morbihan et vers Houat, Hoëdic et Belle-Île. Des croisières de deux jours aussi en Baie de Quiberon.

D’Arcachon à Vannes en passant par Granville

Le Lys noir a été construit à Arcachon en 1914, pour un Suisse-Allemand qui n'en prendra jamais livraison, mais que les autorités françaises saisiront. Immatriculé à Bordeaux après la guerre sous le nom d’Océanic, il naviguera dans le Golfe de Gascogne, puis, à partir des années 70, avec plusieurs nouveaux propriétaires dans les îles Anglo-Normandes.

Digne représentant du yachting français du début du XXème siècle avec un agencement en acajou, le Lys Noir offre un vaste carré avec quatre cabines doubles, hors équipage (13 couchettes), deux toilettes, une cuisine et une timonerie intérieure.

