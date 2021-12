Le magasin France Loisirs de Laval ferme ses portes : "c'est une page qui se tourne"

"On va maintenant clore la page, le chapitre et même le livre", ironise Patrick, qui est à la tête de la boutique France Loisirs depuis cinq ans maintenant. Ce samedi soir, il a baissé définitivement le rideau du magasin. Le France Loisir de Laval ferme ses portes. Le magasin ne fait pas partie des 14 boutiques que le repreneur laisse ouvert.

C'est une page qui se tourne"

Pour les clients, comme pour les salariés, le dernier jour d'ouverture est difficile. " C'est une page qui se tourne, c'est le contact humain, raconte Michel, qui est abonné à France Loisirs depuis 1980. C'est bien joli des livres sur internet, Amazon et tout ça, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse".

Séverine et Benoît sont également très émus par cette fermeture. Ils sont même venus apporter des chocolats à Patrick, qui les conseille depuis qu'il travaille à Laval. "Moi je suis vraiment très triste, s'émeut Séverine. Fermer une boutique de livres, pour moi c'est inconcevable." Son époux est du même avis : "C'est plus agréable de venir ici, on avait tissé des liens, c'est plus agréable que de choisir des livres seuls dans les rayons quoi."

La fin d'une institution

Les employés du magasin se retrouvent donc au chômage. "C'est un petit difficile moralement, explique Violaine, la voix tremblante, une des deux salariés. Ça fait quelques jours que nos habitués viennent nous voir, pour nous adresser un petit mot, nous faire un petit cadeau. Ils s'étaient habitués à nous, ils aimaient avoir nos conseils. C'est une institution France Loisir, ça fait longtemps que ça existe, donc c'est autant difficile pour eux que pour nous. "

Tous les France Loisirs des Pays-de-la-Loire ont aujourd'hui fermé leurs portes. Le magasin le plus proche pour les Lavallois sera maintenant à Saint-Malo, à plus d'une heure et demie de route en voiture.