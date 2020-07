Le Main Square Festival d'Arras, à la télé et comme si vous y étiez!

Si tu ne vas pas au festival, alors le festival viendra à toi! "On a reçu des tas de messages sur Facebook de spectateurs qui nous disaient leurs regrets de ne pas pouvoir venir à Arras cette année", raconte Armel Campagna le directeur du festival. Alors les organisateurs ont imaginé ce qui pourrait consoler les festivaliers frustrés. "De toute façon ils avaient retenu les dates et leurs week-end, la plupart ont même décidé de passer ces trois jours ensemble... alors on s'est dit, les mecs sortez une télé, mettez du son, mais du bon, et faites votre vie"!

C'est comme ça qu'est née l'idée d'une MainSquareTV éphémère. Durant les trois jours qu'aurait dû durer le festival, et aux mêmes heures, plus d'une trentaine d'heures de programmes sont proposées par internet, sur le site et la page Facebook de l'organisateur.

Des extraits des précédentes éditions, mais pas seulement: "on a enregistré des lives à la citadelle il y a une dizaine de jours avec notamment Marcel et son Orchestre, Skip the Use et Last Train c'est juste génial", s'enthousiasme Armel Campagna. Et puis il y aura des messages d'une douzaine d'artistes qui ont déjà pris l'engagement d'être présents l'année prochaine. Sting et Twenty One Pilots ont déjà confirmé qu'ils seraient à l'affiche de l'édition 2021.