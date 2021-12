Doubs : le maire de Bouverans agacé par les patineurs du lac de l'Entonnoir

Des dizaines de patineurs se retrouvent sur le lac de l'Entonnoir à Bouverans depuis quelques jours, profitant d'une épaisseur de glace suffisante et du soleil. Sauf que cette pratique est interdite par un arrêté municipal. Le maire de Bouverans appelle les patineurs à ne pas se garer sur la route.

Des dizaines de patineurs se retrouvent sur le lac de l'Entonnoir à Bouverans dans le Doubs, profitant d'une épaisseur de glace suffisante et du soleil. Une pratique interdite cependant par un arrêté municipal.

Avec le froid et les températures négatives de ces derniers jours en Franche-Comté, les conditions sont idéales au lac de l'Entonnoir à Bouverans, dans le Doubs, pour pratiquer le patinage. Une épaisseur de glace présumément suffisante, un ciel ensoleillé. Selon certains connaisseurs, cela n'arrive que quelques jours par an. Alors beaucoup en profitent au départ de ces vacances de Noël.

Sauf que cette pratique est interdite par un arrêté municipal, depuis plusieurs années. Le parking du lac n'étant pas ouvert l'hiver, les patineurs ont tendance à se garer sur la chaussée, la D47 qui relie Bouverans à Bonnevaux.

La joie des Franc-Comtois venus patiner sur la glace du lac de l'Entonnoir à Bouverans (Doubs) malgré un arrêté municipal qui interdit la pratique. Copier

Le maire de Bouverans en a ras la casquette

Rémi Bédois, le maire de Bouverans rappelle que le patinage sur le lac de l'Entonnoir est interdit tous les hivers depuis des décennies. Le maire de la commune est exaspéré, pas tant par ces patineurs qui, dit-il, "peuvent s'amuser à leurs risques et périls", mais plutôt par l'incivilité dont font preuve certains en n'hésitant pas à se garer sur la chaussée pour accéder au lac.

"Chacun sait que c'est interdit de garer sa voiture sur la route... d'autant que la neige tombée les empêche de stationner sur le bas-côté", souffle Rémi Bédois, le maire de Bouverans. "Ce qui fait que le double-flux de la circulation est entravé. Il faut quand même penser aux usagers qui ont besoin de la route."

Certains patineurs du lac de l'Entonnoir à Bouverans (Doubs) n'hésitent pas à enfreindre la loi en stationnant sur la chaussée. Un délit passible d'une amende allant de 38 à 135 euros. © Radio France - Lucas Archassal

La réaction du maire de Bouverans Rémi Bédois face à l'incivilité des patineurs qui se garent sur la chaussée pour accéder au lac de l'Entonnoir. Copier

Les brigades de gendarmerie de Pontarlier et Levier ont déjà dressé plusieurs procès-verbaux ces derniers jours. Stationner sur la chaussée est passible d'une amende allant de 38 à 135 euros.

Un arrêté municipal que ne comprennent pas les patineurs

Quant à l'arrêté municipal interdisant la pratique du patinage sur le lac de l'Entonnoir, les patineurs rencontrés mercredi 22 décembre se montrent presque unanimes. "On sait tous qu'il y a un arrêté, mais bon, on fait face sans cesse à des interdictions alors qu'ici, il n'y a aucun risque à patiner", réagit Guido, venu avec sa famille et quelques amis prendre l'apéro sur le lac sous un plein soleil.

Cela fait déjà plusieurs décennies, selon le maire de Bouverans (Doubs), que la pratique du patinage sur le lac de l'Entonnoir est interdite. © Radio France - Lucas Archassal

Un avis partagé par Séverine, venu au lac pour son 1er jour de vacances avec son mari et ses enfants : "Je comprends pas tout à fait cette interdiction parce qu'ici tout est 'secure', il y a au moins _dix centimètres de glace_, donc on ne risque pas grand chose", dit-elle.

Reportage au lac de l'Entonnoir à Bouverans, dans le Doubs, où des patineurs enfreignent un arrêté municipal qui interdit le patin à glace. Copier

Avec sa copine et une amie, Greg est venu faire du hockey sur glace. Lui se montre un peu plus compréhensif : "J'imagine que forcément si quelqu'un se blesse, le maire peut avoir des soucis... Puis, ce serait dommage de se prendre une amende."