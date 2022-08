Le maire de Champigneulles heureux après la sélection du château de Bas au prochain Loto du patrimoine

C'est le seul monument en Meurthe-et-Moselle a avoir cette chance. Le château de Bas de Champigneulles se partagera, avec une centaine de sites en France, les recettes du prochain Loto du Patrimoine, retenues sur la somme récoltée par la vente des tickets de Loto. Une superbe nouvelle pour ce château de 3 000 mètres carrés, construit au début du XVIIIème siècle, "que même Voltaire a voulu acheter à l'époque", sourit Valentin Dethou, le maire de Champigneulles.

Beaucoup de travaux à mener

Mais en 2022, le château a peut-être un peu perdu de sa superbe. Et, même si l'on ne connaît pas encore le montant exact que recevra le château, on sait déjà que l'argent permettra de stopper l'hémorragie. "Aujourd'hui, on a une toiture défaillante qui attaque la charpente. Avec des fuites qui mettent en péril des éléments patrimoniaux remarquables comme le plafond de l'escalier d'honneur. Et il fallait mettre hors d'eau et hors d'air", explique le maire.

Une première phase de rénovation chiffrée à 1,2 million d'euros qui ne marquera que le début d'un plan plus vaste de restauration, échelonné sur les 10 prochaines années. Cette fois-ci, le montant total est estimé à environ 10 millions d'euros. La Mission patrimoine permettra donc de financer une petite partie, mais l'aide est bienvenue. "Je prendrai un ticket de Loto, même plusieurs !", ironise Valentin Dethou.