Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ambiance électrique devant la salle de concert où s'est produit Bertrand Cantat ce mardi à Grenoble. La situation a dégénéré lorsque le chanteur est venu à la rencontre des opposants, comme a pu le constater le journaliste de France Bleu Isère. La commune d'Istres (Bouches-du-Rhône) a pris les devants en annulant le concert prévu ce vendredi. Il n'en sera rien ce week-end. L'ancien chanteur de Noir Désir doit se produire samedi et dimanche à la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand.

Je pense à tous les films que Marie Trintignant ne peut pas faire - Olivier Bianchi

Les deux dates clermontoises sont maintenues malgré l'appel à la manifestation initié par l'association "Osez le féminisme 63". En tant que maire, Olivier Bianchi ne s'y opposera pas. Tout simplement, parce que la notion de troubles à l'ordre n'est pas flagrant et qu'elle peut pas être anticipée. En tant que citoyen engagé, il est hostile à la tenue de ces concerts, même s'il prône la sacro-sainte liberté d'expression.

La réaction du maire de Clermont-Ferrand en VIDEO

Olivier Bianchi confirme qu'il sera vigilant au déroulement du premier concert prévu samedi à la Coopé. Et qu'en cas de troubles, il prendra ses responsabilités et se réserve le droit d'interdire celui du lendemain.

Bertrand Cantat a annoncé lundi à l'AFP qu'il renonçait à se produire dans les festivals d'été alors qu'il fait face à une contestation grandissante pour ses concerts, 15 ans après la mort sous ses coups de Marie Trintignant. "Pour mettre fin à toutes les polémiques et faire cesser les pressions sur les organisateurs, j'ai décidé de retirer notre projet de tous les festivals d'été", a-t-il déclaré. Dans un massage Facebook publié tard lundi soir, le chanteur réclame également le _"droit à la réinsertion"_. Bertrand Cantat y "renouvelle (sa)compassion la plus sincère, profonde et totale à la famille et aux proches de Marie". Il estime avoir "payé la dette à laquelle la justice (l'a) condamné", et invoque "le droit d'exercer (son) métier".