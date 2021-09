La petite cité médiévale est la troisième commune distinguée en Lozère après Sainte-Enimie et La Garde-Guérin.

Le Malzieu en Lozère reçoit le label "Plus Beaux Villages de France"

Said Makhloufi

L'association qui distingue les villages les plus exceptionnels du pays vient de décerner son label à Malzieu-Ville petit village de 750 habitants au nord de la Lozère. C'est agréable d'être enfin reconnu explique véronique :"c'est un très beau village. C'est une bonne chose pour redynamiser un peu le côté touristique. C'est très joli, le Malzieu. Qu'est ce qui fait que c'est joli, les Remparts, les clochers, l'Église. Toutes ces rues propres bien entretenues. L'architecture, la situation géographique, c'est vraiment un très beau village". La commune s'est distinguée grâce à la restauration et à la mise en valeur de ses remparts et tours fortifiées.

Le reportage de Said Makhloufi Copier

La commune espère bien profiter d’une hausse de la fréquentation : "je pense que ça va nous attirer des touristes. Il y a beaucoup de monde et je pense que ça va attirer encore plus. "

