Le Malzieu-Ville en lice pour devenir le village préféré des Français

C’est jour de marché dans le petit village du Malzieu. Une affichette rappelle aux habitants qu’il faut voter pour le village préféré des français : "votez pour votre village préféré du 1er au 22 mars. Il y a un lien. Il suffit de cliquer sur la photo du village et vous pouvez cliquer autant de fois que vous voulez toute la journée, toute la nuit, jusqu'au 22 mars explique Sylvie". _Tous les jours, on clique, on clique_. C'est extraordinaire. Pour Christian pas de doute le Malzieu-ville a toutes les chances de l’emporter : "le paysage est magnifique. Ensuite, l'histoire est intéressante. A l'époque, c'était un lac et puis après, il y a eu un bouleversement géographique, la Truyère s'est ouverte. Après ça, il y a eu les guerres de religion, la bête du Gévaudan....

En septembre dernier le Le Malzieu-Ville obtient le label "Plus Beaux Villages de France" et voilà maintenant la commune en lice pour le village préféré des français Benjamin Guézet directeur de l’Office de Tourisme Margeride en Gévaudan : on a mis en avant, bien sûr, qu'on venait de rejoindre les plus beaux villages de France. Ça, c'est un argument, je pense décisif. Ça permet à la société, à l'organisateur et à Stéphane Bern et à son équipe de voir que ce n'est pas un dossier en l'air. Il y a quelque chose derrière, il y a du concret. Et puis après, _on a mis en avant le fait que c'était une cité médiévale au pied des montagnes de la Margeride_, en Lozère. Ça aussi, c'est peut-être des arguments qui plaisent parce que je pense que chaque année en Occitanie, il leur faut trouver un village. Ils doivent essayer de changer de département et la Lozère avait très peu représenté l'Occitanie depuis dix ans. Donc ça, c'est un autre argument. Et puis derrière, on a fait feu de tout bois dans notre dossier de communication avec les activités de pleine nature, les Médiévales du Malzieu, les commerçants, l'office de tourisme aussi, qui est structuré pour accueillir beaucoup de monde.

Qui succédera à Sancerre dans le Cher au palmarès du Village préféré des Français ? Quatorze communes sont en lice pour la dixième saison de l’émission de France 3 présentée par Stéphane Bern. Les votes sont ouverts jusqu’au 22 mars par téléphone au 32 45 (appel surtaxé) ou sur le site de France Télévisions.