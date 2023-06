Le manège de Carpentras s'en va après 31 ans de souvenirs et de joie

"Ici c'est ma bulle", c'est ainsi que Martine Durand décrit son manège, LE manège de Carpentras, celui de la place de Verdun. C'est en ce lieu, devenu véritable institution qu'elle a passé 31 ans de sa vie et vu défiler des générations et des générations d'enfants devenus parents, puis grands-parents. Mais maintenant, c'est à son tour de prendre du repos. Martine Durand vient elle-aussi d'être grand-mère et prend sa retraite.

"C'est un monument qui se ferme"

"J'ai des souvenirs pleins la tête. Des petits mots gentils, des petits dessins. Des souvenirs des bras que j'ai donné, des câlins que j'ai reçu. J'ai eu aussi des conseils, parce qu'à l'époque j'étais jeune maman, et ensuite je les ai redonné à mon tour", raconte Martine. "C'était vraiment des moments joyeux."

Une voiture du manège de la place Verdun, qui risque de manquer aux enfants © Radio France - Julie Munch

Des souvenirs, Martine en a aussi laissé. Ses derniers jours d'activité ont été un défilé de bouquets de fleurs. "C'est pour son départ. Pour la remercier pour toutes ces années. C'est une institution ici. C'est un monument qui se ferme", explique Raphaël, qui a désormais une trentaine d'années. "J'ai passé beaucoup de temps ici avec mes frères. Ça rappelle toute une époque."

Martine Durand a reçu de nombreux cadeaux pour son départ à la retraite © Radio France - Julie Munch

Un canard, une moto, des chevaux, il y en avait pour tous les goûts au manège de Carpentras © Radio France - Julie Munch

Epoque révolue à Carpentras. Martine n'a pas pu le revendre à un Vauclusien ou une Vauclusienne car la mairie n'a pas renouvelé le bail. Son manège est donc démonté ce vendredi 9 juin pour prendre la direction d'Annecy où il a trouvé une heureuse nouvelle propriétaire.