Le Manoir de Veygoux célèbre le Bicentenaire de la mort de Napoléon

Quelques tentes rudimentaires avec de la paille, un canon, un feu et la gamelle pour le poulet marengo. Et sous le commandement de Napoléon, le 37e régiment de grenadiers et voltigeurs de ligne auquel appartient, Philippe Bezanger. "Il a mis en place beaucoup de choses en place qui demeurent encore aujourd'hui, si vous recevez votre courrier à votre adresse, c'est parce que c'est lui qui a mis les noms des rues et les numéros à chaque maison, le cadastre, c'est lui, la Légion d'honneur, les préfets, le Code civil, ce qui me fascine, c'est la vie de mes ancêtres" explique le membre de l'association "Champ du départ" qui regroupe une cinquantaine de personnes.

initiation au tir avec un fusil à baïonnette © Radio France - Jean-Pierre Morel

Le public pouvait également participer, avec, notamment, une initiation au tir. "Il faut charger la poudre, ouvrir le bassinet, et ensuite comme les autrichiens arrivent, il faut tirer" montre un autre membre de l'association.

Eric Teyssier, historien spécialiste de Napoléon © Radio France - Jean-Pierre Morel

Un reconstitution de la Bataille de Marengo était également commentée par Eric Teyssier, historien qui incarnait Napoléon. "On a écrit un livre par jour sur lui. C'est le personnage le plus connu après Jésus-Christ, il fascine parce qu'il part de rien ou pas grand chose, il arrive à des sommets de gloire, de conquête, de pouvoir et il retombe complètement, 'est un destin qui est hors norme" poursuit le conférencier. "Au soir de la voix de Waterloo, il dit pourtant je n'ai pas quarante cinq ans, il fascine toujours c'est sur". Un peu plus loin, c'est un autre personnage important de la bataille qui fait le spectacle. "moi, je suis ingénieur géographe, je fais les cartes, je fais les relevés sur le terrain pour les officiers généraux comme le général Desaix ou le général Bonaparte. Desaix est le vainqueur de la bataille de Marengo, sans lui, sans doute que Bonaparte aurait été battu, mais malheureusement, en menant la contre charge, il a rencontré une balle autrichienne qui l'a laissé étendu raide mort". Comme près de 2.000 soldats tombés sur le champ de bataille le 14 juin 1800.