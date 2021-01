Le Mans : 300 personnes font la queue devant les Cinéastes pour demander la réouverture des lieux culturels

Des artistes et des spectateurs ont formé une longue file d'attente devant le cinéma de la place des Comtes du Maine, au Mans, samedi 16 janvier 2021. Ils ont réclamé la réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacle, fermées depuis fin octobre 2020, à cause du Covid-19.

On n'avait pas vu cela depuis longtemps : 300 personnes ont fait la queue devant le cinéma Les Cinéastes, au Mans, ce samedi après-midi. Une file d'attente symbolique pour protester contre l'interdiction d'ouvrir les lieux culturels. Cinémas, théâtres et salles de spectacle sont fermés depuis plus de deux mois pour limiter la propagation du Covid-19.

On est dans la résistance pour sauver nos lieux

Cette manifestation a été organisée par une vingtaine d'acteurs de la culture sarthois. "J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de petite gueule de bois, mais maintenant on se réveille", analyse Pierre Bachelier, comédien, metteur en scène et codirecteur du Théâtre de Chaoué, à Allonnes. "On est dans la résistance pour sauver nos lieux."

Un protocole sanitaire strict déjà établi

Selon Pierre Bachelier, les salles de spectacle ne sont pas plus à risque que les hypermarchés ou les centres commerciaux. "On l'a prouvé entre les deux confinements, on est en mesure de rouvrir dans des mesures d'hygiène qui sont adaptées à la crise sanitaire que nous vivons", explique le codirecteur du théâtre allonnais.

En soutien aux acteurs culturels, quelques dizaine de teufeurs sont venus avec un camion et un petit sound system. Après leur action, les 300 manifestants ont rejoint la préfecture pour rallier la manifestation contre la proposition de loi sur la sécurité globale. En tout, 500 manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de la Sarthe.