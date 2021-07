Le Mans : Aimée de Jongh en dédicace chez Bulle ce samedi

Aimée de Jongh, l'autrice de "Jours de sable", une des meilleures BD de l'année, est en dédicace chez Bulle, au Mans ce samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

C'est l'une des meilleures BD du premier semestre et elle sera sans nul doute en lice pour les prix en fin d'année. "Jours de Sable", qui raconte l'enfer des habitants de l'Oklahoma, aux Etats Unis, confrontés à une tempête de sable quasi permanente pendant dix ans, durant les années 30, dans cet état américain. John Clark, un jeune photoreporter américain, y est envoyé par une agence gouvernementale souhaitant informer la population sur les tragiques conditions de vies des agriculteurs du Dust Bowl, un "bassin de poussière" à cheval entre les états de l’Oklahoma, du Kansas et du Texas. Ces photographies serviront de base à la rédaction du chef d'œuvre "Les Raisins de la colère" par John Steinbeck.

Dialogue entre photographie et dessin

L'autrice de "Jours de Sable", la néerlandaise Aimée de Jongh, qui a travaillé sur ce projet pendant plus de quatre ans, parvient parfaitement à faire dialoguer photographie et dessin dans ce roman graphique d'une grande justesse tant sur le plan scénaristique que du dessin. Elle sera à l'Espace Bis de la librairie Bulle de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ce samedi 10 juillet 2021.