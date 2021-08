Le Mans : après 17 mois de fermeture, la discothèque Le Babylone renoue enfin avec ses clients

La musique s'entend même à l'extérieur, cela n'était pas arrivé depuis 17 mois. Le Babylone Dance Club a de nouveau relevé le rideau, samedi 14 août 2021. C'est la première discothèque du Mans (Sarthe) à le faire quand beaucoup attendent la rentrée de septembre.

"On a choisi d'ouvrir pendant la période estivale plutôt qu'à la rentrée pour que tout le personnel puisse reprendre ses marques, explique Madani Benyahia, le gérant, ce samedi 21 août lors de notre visite. On fait aussi redécouvrir le monde de la nuit à nos clients et à nos habitués car on a bien vu le premier week-end qu'ils commençaient déjà à fatiguer à 3 heures du matin !"

Le sentiment de revivre

Juste avant de pénétrer dans la partie bar, il faut passer par le sas pour payer son entrée... et scanner son pass sanitaire, condition de cette réouverture après un an et demi sans activité. Mais cela ne pose pas de problème à Guillaume, 25 ans, si c'est la seule chose à faire pour retrouver la piste de danse : "C'est la vie ! On est content de revenir, on retrouve cette jeunesse dont on nous a privés pendant tous ces mois. On fait la fête !"

En plus d'acheter son entrée à la discothèque Le Babylone, il faut également présenter son pass sanitaire pour accéder à la piste de danse. © Radio France - Théo Boscher

Un constat partagé par Axel, qui passe de saute dans les bras de tous les amis qu'il retrouve. Il revient pour la première fois alors qu'il avait l'habitude d'y aller toutes les semaines avant les confinements. Et il se dit "tout émoustillé" car "c'est (son) lieu de prédilection, je fais une heure en voiture pour venir à chaque fois".

On a l'impression de reprendre une vie normale et qu'on en a fini avec cette pandémie.

Surtout des habitués, quelques nouvelles têtes

Le Babylone est une boîte gay-friendly, où se retrouve la communauté LGBT. Mais comme il s'agit aussi du seul établissement de nuit à avoir rouvert au Mans, d'autres personnes en profitent également, comme Paolina : "On peut tout simplement se changer de la vie quotidienne, rencontrer de nouvelles personnes et s'amuser avec des amis."

Et ce retour fait aussi le bonheur des professionnels : les serveurs qui n'ont pas eu de travail pendant toute la fermeture mais aussi les artistes de la nuit, DJ et performeurs. Stella Rocha, une comédienne transgenre, réalise une performance ce soir là et elle confie que cela lui a beaucoup manqué. "On a l'impression de reprendre la vie normale. On se dit qu'on va réussir à en finir avec cette pandémie", dit-elle.

La réouverture du Babylone, samedi 21 août, au Mans, c'est aussi le retour de Landry, le videur de la discothèque. Il n'avait pas fait ça depuis près d'un an et demi. © Radio France - Théo Boscher

Pour le moment, le Babylone est soumis à une jauge de 122 personnes, au lieu des presque 200 qu'elle peut accueillir en temps normal. La direction assure que le week-end, la jauge est atteinte. Mais l'enthousiasme des personnes présentes suffit à remplir l'espace.