Le Mans : Avant-première du film "Aline" avec Valérie Lemercier ce mardi 19 octobre

C'est l'un des films les plus attendus de l'année : "Aline" est à découvrir ce mardi 19 octobre en avant-première dans deux cinémas du Mans en présence de Valérie Lemercier. L'actrice passera juste avant par les studios de France Bleu Maine pour une émission spéciale entre 18h et 19h.

Avant-première au CGR de Saint-Saturnin et au Pathé du Mans

Un film plein d'émotion et d'humour, qui ravira non seulement les fans de Céline Dion mais aussi tous ceux qui auront envie de passer un bon moment en famille ou entre amis au cinéma.

L'histoire

L'action se déroule au Québec, à la fin des années 60. Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.

Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Rendez-vous pour découvrir "Aline" en avant-première ce mardi 19 octobre : à 19h45 au cinéma Pathé du Mans et à 20h00 au cinéma CGR de Saint-Saturnin.

Valérie Lemercier dans nos studios

Gagnez vos places en écoutant France Bleu Maine et ne manquez pas notre émission spéciale ce mardi 19 octobre entre 18h et 19h, en présence de Valérie Lemercier, accompagnée de l’actrice Danielle Fichaud (qui incarne sa mère à l’écran) et de Victoria Sio (la voix chantée du film).