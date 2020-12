Le Mans candidate pour être "capitale française de la culture" en 2022

"D'un même souffle" : c'est le titre du dossier de candidature déposé ce mardi 22 décembre 2020 par la ville du Mans pour obtenir le label de "capitale française de la culture" de l'année 2022. Un dispositif lancé officiellement en octobre par la ministre Roselyne Bachelot, qui s'adresse aux villes moyennes de 20 000 à 200 000 habitants. Le projet culturel retenu bénéficiera d'un soutien d'un million d'euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts.

Quatre événements majeurs

"Concourir c’est exister dans le paysage culturel français et c’est bien là l’objectif prioritaire", estime le maire du Mans Stéphane Le Foll dans un communiqué, qui précise que "le projet fait la part belle aux actions de médiation et à l’accès au plus grand nombre à la vie culturelle mancelle".

"Autour de quatre événements majeurs (Le Mans Sonore, Le Mans Fait Son Cirque, Plein Champ et Faites Lire !)", indique le communiqué, "ce dossier articule une saison culturelle pensée dans son ensemble, concertant tous ses acteurs, visant à tisser des liens entre tous les Manceaux et les Mancelles et à donner une plus grande attractivité pour notre territoire".

Une première pré-sélection de dix projets sera d'abord faite par le jury, avant d'attribuer le label selon, entre autres, la participation des habitants . Le nom de la ville lauréate du label pour l'année 2022 sera annoncé fin mars 2021 par le ministère de la culture.