Le Mans, capitale française de la culture en 2022 ? Verdict ce mardi

C'est ce mardi 30 mars à midi qu'on saura si Le Mans obtient le label "capitale française de la culture" pour l'année 2022. La ville a défendu son dossier la semaine dernière devant le jury, comme les huit autres finalistes, parmi lesquels figurent notamment Laval et Brest.

Un million d'euros de soutien pour la ville lauréate

Le dispositif avait été lancé officiellement en octobre 2020 par la ministre Roselyne Bachelot. Il s'adresse aux villes moyennes de 20.000 à 200.000 habitants. Le projet culturel retenu bénéficiera d'un soutien d'un million d'euros, financé à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts.

_"_Concourir c’est exister dans le paysage culturel français et c’est bien là l’objectif prioritaire", avait estimé le maire du Mans Stéphane Le Foll en décembre dernier, au moment du dépôt de candidature. Le dossier de la ville indiquait alors que "le projet fait la part belle aux actions de médiation et à l’accès au plus grand nombre à la vie culturelle mancelle".