Elle redécore sa devanture de maison pour échapper à la morosité du confinement

Depuis début novembre, Patricia Gaucher a lancé un mouvement sur les réseaux sociaux où elle encourage les habitants du Mans à décorer les facades de leur maison. Objectif redonner un peu de couleur à la ville et à la vie en cette période de reconfinement.

Laisser libre cours à sa créativité, c'est le remède trouvé par Patricia Gaucher pour faire face à la morosité de la crise sanitaire. Avec l'aide de son mari la retraitée de 66 ans a occupé cette période d'isolement en redécorant la devanture de sa maison implantée au Mans, pour en faire un endroit joyeux et convivial tout en attirant l'oeil des passants.

Redonner le sourire aux passants

"La majorité du temps, ce sont les personnes âgées qui prennent le temps de s'arrêter. Juste les voir sourire c'est le plus beau cadeau que l'on puisse me faire", concède Patricia Gaucher, les larmes aux yeux. La sexagénaire a aussi voulu se lancer un défi en redécorant la devanture de sa maison seulement avec de la récupération.

"La récup' c'est formidable car c'est accessible à tous, il faut juste se creuser un peu la tête et on peut faire des choses très esthétiques. Par exemple j'ai récupéré des livres chez Emmaüs et à l'aide des pages j'ai fabriqué des sapins de Noël en guirlande".

La retraitée a confectionné des décorations de noël avec des vieux livres trouvés chez emmaüs. © Radio France - Jean Rinaud

Des idées déco écolos partagées sur Facebook

Début novembre l'habitante de l'avenue Rubillard a commencé à partager ses idées déco écolo au sein d'un groupe Facebook intitulé Le Mans décore ses fenêtres, balcons, vitrines. En seulement un mois le groupe a atteint les 400 membres, provenant de toute la Sarthe. "Il y a une vraie dynamique, les personnes partagent leur création et échange sur des idées décoration en tout genre, même si il faut l'avouer la tendance de Noël a pris le dessus", s'amuse la retraitée.

Cependant ce n'est pas encore assez pour Patricia Gaucher, elle souhaiterait que les habitants du Mans passent de la parole aux actes : "Pour l'instant je ne vois pas grand chose sur les fenêtres. Je pense que les gens n'osent pas, ils ont peur d'être critiqués. Seulement il faut oser, c'est ce qui va amener du dialogue, de la solidarité mais surtout du lien social". Pour le moment la retraitée a déposé des lettres dans son quartier pour inciter ses voisins à rejoindre le mouvement.