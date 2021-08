Le Mans : démarrage timide pour la billetterie du théâtre des Quinconces

Il n'y avait pas foule ce mardi 24 aout pour l'ouverture de la billetterie des Quinconces - L'Espal. C'est habituellement une date que cochent à l'avance de nombreux Sarthois afin d'être sûr d'assister aux spectacles de leur choix. La scène nationale du Mans attire sur une année normale près de 40 000 spectateurs mais depuis le début de la crise sanitaire, il est difficile de garder le lien avec le public. Et de fait, ce dernier ne s'est pas précipité à l'ouverture des places de la saison 2021 - 2022. Il n'empêche pour toute l'équipe des Quinconces - l'Espal et les abonnés présents, c'était une journée importante de retrouvailles.

Après une saison quasi blanche, avec seulement 4 spectacles joués sur les 50 qui étaient initialement programmés, c'est un nouveau départ explique Emmanuelle Travers, en charge de relations publiques de la scène nationale du Mans, "très heureuse" de voir le public revenir "alors bien sûr, ce n'est pas ce qu'on a pu connaitre il y a quelques années, mais on est quand même content de voir qu'il y a quelques personnes qui viennent. C'est encourageant et on espère qu'on va vraiment se retrouver cette année".

Une programmation record de 80 spectacles

C'est une joie aussi pour le public présent comme Emmanuelle, une sexagénaire fidèle des Quinconces qui languissait de repénétrer dans, comme elle dit, "mon" théâtre : "c'est une bouffée d'air. La salle, l'ambiance, retrouver les spectacles avec d'autres et partager des émotions. Je guettais la date de la réouverture et dès que cela a été bon, je suis venue tout de suite, car souvent il y a des spectacles rapidement complets".

Mais cette fois au guichet, pas de longue file d'attente. "Cela fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on s'habitue à ne plus aller aux spectacles, à ne plus sortir. Je trouve ça triste". Remplir les salles sera donc un défi, d'autant plus qu'il a fallu reporter sur cette nouvelle saison de nombreux spectacles annulés ces derniers mois, "on souhaite soutenir les artistes, les intermittents qui ont été durement touchés et qui ont continué à travailler" précise Emmanuelle Travers. Il y a près de 80 spectacles programmés cette année, soit 50% de plus que la saison passée.

