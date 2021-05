Le Mans : des concerts gratuits prévus dès ce week-end pour fêter la reprise

Après plusieurs semaines de fermeture, les musées, les théâtres et les salles de concert s'apprêtent à rouvrir leurs portes, le 19 mai. Au Mans, La Scène nationale et Superforma organisent un week-end musical surprise avec des concerts gratuits. France Bleu Maine vous dévoile la programmation.

Le secteur de la culture est sur les chapeaux de roue. Ce mercredi 19 mai, les salles de concert, les musées et les théâtres pourront rouvrir leurs portes, après plusieurs semaines de fermeture. Ils devront respecter des protocoles sanitaires stricts, et notamment une jauge de spectateurs. Au Mans, dans la Sarthe, les professionnels du secteur culturel ne veulent pas attendre un seul instant et sont prêts pour offrir des spectacles dès les premiers jours de nouvelle étape de déconfinement. Ce samedi et ce dimanche, la Scène nationale Les Quinconces L'Espal et Superforma organisent un week-end surprise. Au programme : deux jours de concerts, assis.

Les organisateurs ont longtemps envisagé d'organiser ce week-end musical en extérieur, mais la météo capricieuse des derniers jours a eu raison d'eux. Les concerts, gratuits, devraient donc se jouer aux Saulnières. 250 personnes pourront y assister chaque jour, en respectant la configuration assise. De nombreux artistes seront au rendez-vous entre 16h et 20h.

Samedi 22 mai

L'ensemble Les Offrandes

La chanteuse folk Clélia Vega

Une collaboration inédite entre le groupe Go to the Dogs et l'artiste Aune (Simon Carbonnel)

Le rappeur JP Manova

Dimanche 23 mai