Le Mans : des hockeyeurs professionnels à CityGlace

La patinoire du Mans accueille jusqu'à jeudi l'équipe de hockey de Tours, qui évolue en D1 l'antichambre de l'élite. Privé de sa patinoire en rénovation, le club tourangeau a choisi de venir en Sarthe pour débuter sa préparation estivale avec 4 séances d'entrainement ouvertes au public.

Découvrir une équipe de Division 1 de hockey-sur-glace (deuxième échelon après la ligue Magnus) dans un département où ce sport reste confidentiel. Depuis lundi, les Remparts de Tours s'entraînent à CityGlace, la patinoire du Mans située dans le quartier université. Les hockeyeurs tourangeaux y lancent leur avant saison avec 4 séances ouvertes au public. "C'est la remise en jambe après 4 mois sans glace" se réjouit Vincent Garcia, le manager de l'équipe.

Une des rares patinoires ouvertes l'été

24 joueurs sont regroupés pour ce camp d'entrainement que le club tourangeau a dû délocaliser. "Notre patinoire est en cours de désamiantage et on ne pouvait aller ni à Orléans, ni à Poitiers, ni à Angers " explique le manager des Remparts qui ont déboursé 1.500 € pour louer celle du Mans, l'une des rares patinoires ouvertes l'été.

Les Remparts de Tours © Maxppp - touchart

C'est un autre niveau, un autre monde.

Quelques hockeyeurs amateurs manceaux profitent de cette venue pour voir à l'oeuvre des hockeyeurs professionnels. "Là j'apprends. Il n'y a pas photo" s'émerveille Hanz, joueur et entraineur des Renards, l'équipe mancelle. "Cela va plus vite. Il y a du mouvement. Et puis les passes sont précises : les palets arrivent dans les crosses, pas à 2 mètres". Pour Samuel Guiet, éducateur polyvalent à CityGlace, c'est "un autre niveau, un autre monde".

Les Remparts de Tours s’entraînent ce mercredi matin de 9h30 à 11h30 et jeudi de 10h à 12h. Entrée libre et gratuite.