Le Mans, France

Dans la résidence sénior des Halles, il manque quelques coups de peinture au château fort du décor... Les acteurs, eux, répètent leurs lignes. Au fond de la salle, Caroline, auxiliaire de vie en stage, assiste à la répétition pour la première fois. "C'est très drôle" admire-t-elle avant de montrer les marionnettes : "Il y a vraiment des mains en or parmi eux, je suis impressionnée par le rendu des marionnettes".

Trois acteurs et leurs marionnettes répètent aux Halles du Mans avant le grand jour. © Radio France - Solène de Larquier

Des marionnettes créées de A à Z par les personnes âgées et souvent à l'image de leurs créateurs et créatrices. Celle de Renée, la fée Viviane, a les yeux bleus comme elle. Yvette a choisi de faire une tourterelle : "Lorsque je mange il y a toujours quatre ou cinq tourterelles qui viennent se poser dans le petit jardin devant chez moi" explique-t-elle.

Depuis dix semaines, Yvette, qui vit seule, vient au foyer pour participer à ce projet : "ça permet de sortir de chez soi, de rencontrer des personnes, se faire des amis" dit-elle. Et quand on lui demande ce que ça fait de jouer une pièce de théâtre, un grand sourire apparaît sur son visage : "Oh, ça rajeunit. J'ai participé à une troupe de théâtre quand j'étais jeune, créée par l'instituteur de mon village."

Trois actrices répètent avec les marionnettes qu'elles ont créées à la résidence des Halles (au Mans) avant le grand jour. © Radio France - Solène de Larquier

La création de cette pièce a ravivé des souvenirs. Le scénario est inspiré de l'histoire d'Annick : sa cousine était gouvernante au château de Craon, en Mayenne. Les dix volontaires ont donc imaginé une histoire autour du château, avec l'aide de Thégonnec Tulane et Vanessa Lilian, de la compagnie 7ème Acte.

"Ils ont découvert qu'ils étaient encore capables de faire des choses extraordinaires. Ils ont mis de côté les limites qu'ils pouvaient se mettre." Thégonnec Tulane de la compagnie 7e Acte

L'objectif était aussi de mixer deux publics : des personnes âgées vivant seules chez elles et des résidents de maisons de retraite. "Un collectif s'est créé, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé durant ces dix semaines" s'enthousiasme Catherine Allet, responsable des publics fragiles au Mans. L'autre objectif était de mélanger les générations, des crèches sont donc invitées aux représentations.

La troupe va d'ailleurs se produire hors les murs. "D'habitude, on fait venir les enfants dans les maisons de retraite, là on tenait à les faire sortir, donc on part en tournée." explique Thégonnec Tulane. La troupe va donc aller à la rencontre de son public la semaine prochaine au Mans. Elle se produira lundi prochain aux Halles, mercredi à la maison de quartier des Bruyères et vendredi à la maison de quartier Pierre Perret.