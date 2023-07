Le Mans : des petits bateaux pour les enfants au Parc Tessé

C'est une opération toute simple qui égaillent le quotidien des petits Sarthois jouant dans le Parc Tessé. L'association A l'Ô les petits bateaux, qui intervient dans les écoles pour des ateliers modélisme, a décidé de mettre à disposition des enfants une dizaine de petits voiliers. Depuis quelques jours, on peut ainsi les voir naviguer sur le bassin au centre du parc.

Ces bateaux ont été fabriqués par Yves Guet, le président de l'association et passionné de maquettes. "Cela me rappelle mon enfance, on avait des bateaux à voiles comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces petits voiliers qui dorment dans les greniers et qui ne demandent qu'à ressortir. Qui sait ? D'en voir sur le bassin de Tessé, cela donnera peut-être envie à certains".

Yves Guet, le président de A l'Ô les petits bateaux. © Radio France - Rachel Escolano

Pour obtenir un petit bateau, il faut s'adresser à l'équipe du chalet du parc Tessé. L'opération est prévue jusqu'à fin août.